Kardinál Schönborn žiada dohľad nad katolíckou hierarchiou

Viedeň 18. februára (TASR) - Katolícka cirkev musí vytvoriť systém bŕzd a protiváh pre tých, ktorí v jej hierarchii zastávajú funkcie. Pred tohtotýždňovým summitom o zneužívaní detí vo Vatikáne to v pondelok uviedol rakúsky kardinál Christoph Schönborn.



"Potrebujeme reformy smerom k oddeleniu moci" medzi biskupmi a kňazmi na jednej strane a tými, ktorí ich kontrolujú, na strane druhej, povedal Schönborn pre agentúru APA.



Existujúce štruktúry na úrovni biskupov a farností neposkytujú primeraný systém bŕzd a protiváh, konštatoval Schönborn, ktorý tiež spochybnil hierarchiu cirkvi, v ktorej dominujú muži. "Dochádza k nerovnováhe právomocí v cirkvi medzi mužmi a ženami," uviedol a vyzval v tejto súvislosti na reformy.



Schönbornove návrhy sa podobajú požiadavkám progresívneho katolíckeho hnutia My sme cirkev, ktoré je aktívne obzvlášť v nemecky hovoriacich krajinách, uviedla agentúra AP.



Pápež František zvolal viac ako 100 predsedov biskupských konferencií z celého sveta na krízový summit o zneužívaní detí v rámci cirkvi, počas ktorého dôjde aj k svedeckým výpovediam zo strany obetí. Summit sa bude konať od štvrtku do nedele.



Navzájom prepletené štruktúry cirkvi vytvárajú riziko, že zneužívanie bude zametené pod koberec, povedal Schönborn, ale zdôraznil, že katolícka cirkev si nakoniec zvolila úprimnosť.



"Obete očakávajú seriózne zaobchádzanie a to môže fungovať, ak akceptujeme pravdu," dodal rakúsky kardinál.