Karlova univerzita pristúpila k odobratiu titulov pre plagiátorstvo

Praha 2. novembra (TASR) - Česká Karlova univerzita odobrala dva magisterské tituly študentovi Husitskej teologickej fakulty, ktorý vo svojich dvoch diplomových prácach rozsiahlo opisoval. Informoval o tom v piatok server Lidovky.cz.



Ide o historicky prvý takýto prípad od prijatia novely vysokoškolského zákona v roku 2016. "Je to signál pre tých, ktorí by chceli podvádzať," uviedol pre Lidovky.cz rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima.



Podľa zistenia servera Lidovky.cz príde o dva magisterské diplomy študent Husitskej teologickej fakulty, ktorý svoje diplomové práce obhájil 26. októbra 2017. Študent, ktorého meno univerzita zatiaľ nezverejnila, sa pri písaní svojich prác údajne nepripravoval v spolupráci so svojím vedúcim, čo podľa výkladu univerzity bol prejav utajovania toho, ako vysokoškolák svoje práce v skutočnosti písal.



"V rámci novely vysokoškolského zákona ide o prvé odobratie diplomu v Českej republike. Dávame tým jednoznačný signál, že ten kto podvádza, bude potrestaný," povedal pre Lidovky.cz Zima.



Podľa neho je nepochybné a úplne dokázané, že previnilec v tomto prípade nepostupoval podľa noriem. Vedome a zámerne podľa rektora opísal značné časti svojich diplomoviek z prác iných. Postupoval tak u oboch svojich prác a oba magisterské diplomy mu teda budú odobrané.