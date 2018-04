Karol XVI. Gustáv sa stal najdlhšie vládnucim švédskym kráľom

Karol XVI. Gustáv prekonal v tejto štatistike stredovekého kráľa Magnusa IV. Švédskeho, ktorý vládol v rokoch 1319-1364 a do roku 1355 bol zároveň i kráľom Nórska.

Štokholm 26. apríla (TASR) - Švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv sa vo štvrtok stal najdlhšie vládnúcim panovníkom tejto škandinávskej krajiny, pričom prekonal 700-ročný rekord. Kráľ je na tróne 44 rokov a 223 dní, uviedol štokholmský kráľovský palác, ktorý podľa agentúry DPA cituje zo záznamov Švédskeho národného archívu (RA).



Karol XVI. Gustáv prekonal v tejto štatistike stredovekého kráľa Magnusa IV. Švédskeho, ktorý vládol v rokoch 1319-1364 a do roku 1355 bol zároveň i kráľom Nórska. Karol XVI. Gustáv sa stal kráľom v roku 1973 ako 27-ročný a na tróne vystriedal svojho zosnulého starého otca, kráľa Gustáva VI. Adolfa, ktorý vládol od roku 1950.



Otec súčasného kráľa, korunný princ Gustáv Adolf Švédsky, zahynul v roku 1947 pri leteckom nešťastí v Dánsku.



Karol XVI. Gustáv, ktorý v pondelok oslávi 72. narodeniny, len nedávno absolvoval štvordňovú oficiálnu návštevu Japonska so svojou manželkou, kráľovnou Silviou (74) pochádzajúcou z Nemecka. Pár sa zosobášil v roku 1976 a má spolu troch potomkov - korunnú princeznú Victoriu (40), princa Carla Philipa (38) a princeznú Madeleine (35).



Hoci je doba, ktorú Karol XVI. Gustáv strávil na tróne, pôsobivá, stále v tomto ohľade zaostáva za niekoľkými súčasnými európskymi monarchami, všíma si švédska mutácia spravodajského portálu The Local. Dánska kráľovná Margaréta II. je pri moci 47 rokov, zatiaľ čo neohrozene vedie britská panovníčka Alžbeta II., ktorá vládne už 66 rokov.