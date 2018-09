Katalánska polícia v Barcelone zlividovala stanový tábor v centre

Katalánska polícia podľa denník Ela País vysvetlila, že likvidácia tábora súvisí s bezpečnosťou a pripomenula, že v celom Španielsku naďalej platí štvrtý stupeň teroristickej hrozby.

Barcelona 26. septembra (TASR) - Katalánska polícia Mossos d'Esquadra v stredu zlikvidovala stanový tábor, ktorý si na Námestí sv. Jakuba v centre Barcelony postavili prívrženci katalánskej nezávislosti. Na tomto námestí sídli katalánska vláda a barcelonská radnica.



"My sme ľudí nevyhnali, len sme odstránili objekty, ktoré by mohli brániť činnostiam na zaistenie bezpečnosti," povedal hovorca katalánskej polície.



Stanový tábor vznikol v centre Barcelony 11. septembra, keď Katalánci slávia svoj národný deň, známy ako "Diada" (Deň). Deje sa tak pri príležitosti pádu Barcelony do rúk španielskych síl v roku 1714. Od roku 2012 sa v tento deň konajú mohutné pochody za nezávislosť Katalánska.



Aktivisti za nezávislosť vyhlásili, že z Námestia sv. Jakuba neodídu, kým sa "Katalánska republika nestane skutočnosťou".



Minulý piatok (21.9.) boli stany rozobraté v súvislosti s celomestskými oslavami sviatku patrónky Barcelony - La Mercé. V utorok sa však aktivisti vrátili a stany na námestí postavili znova.



O niekoľko dní - 1. októbra - uplynie rok od referenda o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo napriek zákazu vlády v Madride. Na plebiscite sa zúčastnilo 43 percent katalánskych voličov, z ktorých 90 percent hlasovalo za oddelenie tohto autonómneho regiónu od zvyšku Španielska.



Vláda v Madride a španielsky ústavný súd označili výsledky hlasovania za neplatné. Katalánsky parlament napriek tomu pristúpil 27. októbra k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti. Nasledujúci deň španielsky vláda uvalila na Katalánsko priamy dohľad, odvolala katalánske vedenie a rozpustila katalánsky parlament.



Španielske úrady okrem toho začali viesť vyšetrovanie voči bývalej katalánskej vláde, lídrom proseparatistických organizácií, bývalým veliteľom katalánskych bezpečnostných zložiek a bývalému vedeniu katalánskeho parlamentu. Deväť z vyšetrovaných osôb sa stále nachádza vo väzbe. Niekoľkí politici sa pred trestným stíhaním skrývajú v Belgicku, Británii či Švédsku. Medzi nimi je aj bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont.