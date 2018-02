Katalánska politička zostáva na slobode, ale pod dohľadom justície

Marta Roviraová sa v pondelok v Madride dostavila na výsluch, pri ktorom sa sudca zaujímal najmä o jej účasť na stretnutiach venovaných realizácii plánov na vyhlásenie nezávislosti Katalánska.

Madrid 20. februára (TASR) - Španielska justícia ponechala v pondelok na slobode katalánsku političku Martu Roviraovú, ktorá je tiež obvinená v kauze snáh o odtrhnutie Katalánska od Španielska.



Marta Roviraová sa v pondelok v Madride dostavila na výsluch, pri ktorom sa sudca zaujímal najmä o jej účasť na stretnutiach venovaných realizácii plánov na vyhlásenie nezávislosti Katalánska. Roviraová uviedla, že sa na nich zúčastňovala, pretože ich zvolal vtedajší premiér Carles Puigdemont, informoval nemenovaný justičný zdroj.



Roviraová po výsluchu nebola síce vzatá do väzby, ale zostáva pod dohľadom súdu a musí zaplatiť kauciu vo výške 60.000 eur.



Denník El Confidencial napísal, že Roviraová nebude kauciu platiť z vlastných prostriedkov. Organizácia Katalánske národné zhromaždenie (ANC), požadujúca nezávislosť regiónu, totiž už avizovala, že uvedených 60.000 eur zozbiera a zaplatí - podobne ako to bolo aj v prípadoch kaucie, ktorú súdy vymerali bývalej predsedníčke katalánskeho parlamentu Carme Forcadellovej a ďalších justíciou stíhaných prívržencov katalánskej nezávislosti.



Roviraová je na druhom mieste v hierarchii Republikánskej ľavice Katalánska (ERC). Pondelkovým rozhodnutím súdu sa vyhla osudu lídra ERC Oriola Junquerasa, ktorý je už viac ako tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe vo väznici neďaleko Madridu.



Junqueras i Roviraová patria do skupiny katalánskych politikov, ktorí boli vlani na jeseň obvinení zo vzbury, poburovania a zneužitia verejných zdrojov. Medzi obvinenými je aj Puigdemont, ktorý spolu s ďalšími tromi politikmi ušiel pred prenasledovaním španielskou justíciou do Bruselu.



Rovnakému výsluchu ako Roviraová by sa mala v dohľadnom čase podrobiť aj ďalšia katalánska politička, Marta Pascalová.