Katalánskeho expremiéra Puigdemonta nezatkli, má sa vrátiť do Belgicka

Barcelona/Helsinki 25. marca (TASR) - Zosadený katalánsky premiér Carles Puigdemont navštívil v uplynulých dňoch Fínsko, tamojšie orgány ho však nezatkli a mohol tak odcestovať naspäť do Belgicka, kde žije už niekoľko mesiacov v exile. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na sobotňajšie vyjadrenie fínskeho zákonodarcu a Puigdemontovho spojenca Mikka Kärnäho.



Bývalý katalánsky líder podľa neho opustil Fínsko ešte v piatok po tom, ako Španielsko oznámilo, že požiadalo o jeho zadržanie na základe medzinárodného zatykača. Po návrate do Belgicka plánuje spolupracovať s tamojšími orgánmi, pokiaľ ide o snahy Madridu dosiahnuť jeho vydanie na stíhanie do Španielska, dodal Kärnä, ktorý bol hostiteľom Puigdemonta počas jeho dvojdňového pobytu vo Fínsku.



V prípade, že by sa Puigdemont vrátil do Španielska, hrozilo by mu 25-ročné väzenie za trestné činy, ktorých sa mal dopustiť svojim podielom na organizovaní vlaňajšieho referenda o osamostatnení Katalánska, pripomenul Reuters.



Fínska polícia v sobotu podľa tejto agentúry vyhlásila, že dostala príslušný zatýkací rozkaz a uplatní bežný postup vydania osoby, pokiaľ zistí miesto pobytu Puigdemonta, o ktorom sa v tej chvíli predpokladalo, že sa stále nachádza vo Fínsku. Puigdemontov právnik Jaume Alonso-Cuevillas povedal predtým v rozhovore pre stanicu Catalunya Radio, že jeho klient sa prihlási fínskej polícii.



Zosadený katalánsky premiér pricestoval vo štvrtok do Fínska, aby sa stretol s tamojšími zákonodarcami a zúčastnil sa na konferencii.



Španielsky najvyšší súd v Madride rozhodol v piatok o opätovnom vydaní európskeho zatýkacieho rozkazu na Puigdemonta, ako aj štyroch členov jeho niekdajšej vlády, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí.