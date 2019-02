Katalánski separatisti protestovali proti návšteve španielskeho kráľa

Panovník pricestoval do Barcelony na stretnutie s predstaviteľmi telekomunikačného priemyslu. Návšteva pobúrila katalánskych separatistov.

Barcelona 24. februára (TASR) - Stovky ľudí protestovali v nedeľu proti návšteve španielskeho kráľa Filipa VI. v katalánskej metropole Barcelona. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters.



Panovník pricestoval do Barcelony na stretnutie s predstaviteľmi telekomunikačného priemyslu. Návšteva pobúrila katalánskych separatistov, ktorí pálili kráľove podobizne a zablokovali cesty vedúce do centra mesta.



Demonštranti niesli transparenty namierené proti španielskej panovníckej dynastii Bourbon-Anjou. Hádzali tiež vajíčka na príslušníkov polície, ktorí strážili budovu múzea, kde sa konala večera za účasti kráľa.



Filip VI. pricestoval do Barcelony v politicky citlivom období, keď v Madride prebieha súdny proces s 12 bývalými lídrami katalánskych separatistov.



Španielsko sa tiež pripravuje na aprílové predčasné parlamentné voľby. Tie boli vyhlásené po tom, ako katalánski separatisti v spolupráci s opozičnými stranami pomohli "potopiť" vládny návrh štátneho rozpočtu.



Španielskeho kráľa začali v autonómnom Katalánsku vnímať ako polarizujúcu osobnosť po tom, ako v čase vrcholiacej krízy v Katalánsku kritizoval politikov presadzujúcich nezávislosť tohto regiónu.