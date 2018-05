Katalánski separatisti chcú opäť hlasovať o Puigdemontovi

Rozhodnutie o Puigdemontovej kandidatúre nasledovalo po tom, ako katalánsky parlament, schválil v piatok reformu, ktorá umožní schváliť premiéra bez jeho osobnej účasti na zasadnutí parlamentu.

Berlín 5. mája (TASR) - Katalánski poslanci podporujúci nezávislosť svojho regiónu od Španielska sa chcú znova pokúsiť o zvolenie Carlesa Puigdemonta do funkcie predsedu regionálnej vlády, a to aj napriek očakávanému zákazu zo strany španielskych súdov.



Ako informovala agentúra AP, Puigdemont sa v sobotu v Berlíne stretol s poslancami svojej koalície Spoločne pre Katalánsko (JuntsxCat), aby hľadali východisko z patovej politickej situácie v Katalánsku. Tá nastala po tom, ako sa poslancom opakovane nepodarilo zvoliť nového premiéra. Ak nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.



Hovorca koalície Eduard Pujol podľa AP uviedol, že parlament sa pokúsi Puigdemonta zvoliť na svojom zasadnutí 14. mája.



Rozhodnutie o Puigdemontovej kandidatúre nasledovalo po tom, ako katalánsky parlament, v ktorom majú väčšinu separatistické strany, schválil v piatok reformu, ktorá umožní schváliť premiéra tejto autonómnej oblasti bez jeho osobnej účasti na zasadnutí parlamentu.



Zmenu tohto zákona iniciovali separatisti práve kvôli tomu, aby za predsedu regionálnej vlády mohol byť prípadne zvolený expremiér Puigdemont.



Hovorca španielskej vlády oznámil, že Madrid reformu zákona napadne na súdu.



Puigdemont sa zdržiava v Berlíne, kde čaká na rozhodnutie nemeckého súdu vo veci svojho prípadného vydania do Španielska. Španielska justícia viní Puigdemonta zo vzbury a sprenevery štátnych zdrojov kvôli referendu o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo vlani v októbri.



Puigdemonta zadržali 25. marca v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa vracal autom zo Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády v Barcelone. Stalo sa tak na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý španielsky najvyšší súd opätovne vydal na tohto politika a jeho šiestich katalánskych kolegov zdržiavajúcich sa v zahraničí. Z väzenia bol prepustený na kauciu.



Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Tento stav trvá od 27. októbra 2017, keď došlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Katalánska.