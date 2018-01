Katalánski separatisti sa dohodli na Puigdemontovom znovuzvolení

Carles Puigdemont sa naďalej zdržiava v Bruseli, kam ušiel v októbri po tom, ako ho vláda v Madride v dôsledku snáh o vyhlásenie nezávislosti Katalánska zbavila funkcie predsedu katalánskej vlády.

Madrid 10. januára (TASR) - Katalánske separatistické strany sa dohodli na znovuzvolení Carlesa Puigdemonta do funkcie predsedu katalánskej vlády. Informovala o tom v stredu agentúra AP.



Puigdemont sa naďalej zdržiava v Bruseli, kam ušiel v októbri po tom, ako ho vláda v Madride v dôsledku snáh o vyhlásenie nezávislosti Katalánska zbavila funkcie predsedu katalánskej vlády. AP dodala, že ak sa Puigdemont pokúsi o návrat do Katalánska, hrozí mu zatknutie.



Puigdemontova nominácia na post predsedu vlády dostala podporu predstaviteľov Republikánskej ľavice Katalánska (ERC) v utorok v Bruseli na spoločnom stretnutí s predstaviteľmi Puigdemontovej strany Spoločne pre Katalánsko (JxCat). Informoval o tom zdroj v JxCat.



Hovorca ERC dohodu potvrdil, pričom dodal, že Puigdemont vystúpi so svojím vládnym vyhlásení buď prostredníctvom videokonferencie, alebo ho v katalánskom parlamente prečíta niektorý z poslancov. Takýto prejav s programovými tézami novej vlády vždy predchádza hlasovaniu poslancov o regionálnom vodcovi.



Agentúra AP poznamenala, že zdroje JxCat a ERC si neželali byť menované vzhľadom na to, že nemali oprávnenie na styk s médiami.



Puigdemont ešte v utorok vyhlásil, že jeho návrat do Katalánska "nie je teraz možný" kvôli riziku, že by mu španielske úrady mohli chcieť zabrániť ujať sa funkcie predsedu katalánskej vlády.



Puigdemont prostredníctvom videokonferencie z francúzskeho mesta Montpellier vyhlásil, že sa do Katalánska vráti, ak bude mať záruky a legitimitu ako prezident zvolený parlamentom, čo bude výsledok vôle občanov vyjadrenej vo voľbách z 21. decembra. Súčasne však uznal, že tento scenár je momentálne nepravdepodobný - pripustil totiž, že ak by sa do Katalánska vrátil, zatkli by ho a uväznili.



Puigdemont vo svojom utorkovom vyhlásení apeloval na španielskeho premiéra Mariana Rajoya, aby rešpektoval výsledky decembrových volieb v Katalánsku, v ktorých strany bojujúce za nezávislosť tohto regiónu získali v parlamente väčšinu v podobe 70 mandátov. Puigdemontovu stranu JxCat zastupuje najviac - 34 - poslancov.



Katalánsky denník La Vanguardia napísal, že JxCat už dlhší čas zvažuje scenár, že by Puigdemonta ustanovila ako premiéra "na diaľku", a to práve pre obavy, že v Katalánsku by mohol byť zatknutý. Podľa niektorých zdrojov sa Puigdemont do regiónu vráti, keď bude ustanovený ako jeho de facto líder.



Puigdemont vo svojom vyhlásení Rajoyovi pripomenul, že "všetko sa dá ľahko napraviť akceptovaním výsledkov volieb a začatím politického dialógu" o vzťahoch medzi Madridom a Barcelonou.