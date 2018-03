Katalánsky parlament zdôraznil politické práva Puigdemonta

Puigdemont ušiel do zahraničia, aby sa vyhol zadržaniu španielskymi orgánmi, ktoré katalánskych separatistov vyšetrujú po tom, ako vlani zorganizovali referendum o nezávislosti tohto regiónu.

Madrid 28. marca (TASR) - Katalánsky parlament schválil v stredu symbolické uznesenie, podľa ktorého má bývalý regionálny premiér Carles Puigdemont právo na opätovné zvolenie do tejto funkcie, aj keď je vo väzbe a hrozí mu súdny proces. Informovala o tom agentúra AP.



Na schválenie návrhu uznesenia využili strany podporujúce nezávislosť Katalánska svoju tesnú väčšinu v regionálnom parlamente. Vyjadrili ním aj svoj pokračujúci odpor voči ústrednej španielskej vláde, podľa ktorej sa Katalánsko nemôže odčleniť od zvyšku krajiny.



Puigdemont utiekol do zahraničia pred piatimi mesiacmi, aby sa vyhol zadržaniu španielskymi orgánmi, ktoré katalánskych separatistov vyšetrujú po tom, ako vlani v októbri zorganizovali nepovolené referendum o nezávislosti svojho hospodársky silného regiónu.



Španielsky Najvyšší súd vydal minulý týždeň európske zatýkacie rozkazy na Puigdemonta a ďalších separatistických politikov, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí. Puigdemonta zadržali v nedeľu v Nemecku, kde musia úrady rozhodnúť o tom, či ho vydajú Španielsku.



Bývalá katalánska ministerka školstva Clara Ponsatíová sa medzitým v stredu odovzdala do rúk polície v škótskom Edinburghu a takisto bude čeliť možnému vydaniu do Španielska pre obvinenia z rebélie, informovala agentúra Press Association.



Ponsatíová patrila k piatim separatistickým predstaviteľom, ktorí minulý rok spolu s Puigdemontom odleteli do Belgicka, a následne sa vrátila do Škótska, kde pracuje na Univerzite v St Andrews.



Ponsatíová išla na policajnú stanicu spolu so svojím právnikom a neskôr v priebehu dňa ju predvedú pred sudcu. Obvinenia zo vzbury a sprenevery verejných prostriedkov odmieta a avizovala, že proti vydaniu sa bude brániť.