Katalánsky líder dal Madridu ultimátum, chce referendum o nezávislosti

Madrid 2. októbra (TASR) - Súčasný katalánsky líder Quim Torra dal španielskemu premiérovi Pedrovi Sánchezovi ultimátum v súvislosti s budúcnosťou tohto bohatého severovýchodného regiónu Španielska, informovala v utorok tlačová agentúra AP.



Torra naznačil, že by mohol odoprieť Sánchezovi hlasy, ktoré potrebuje v španielskom parlamente na schválenie štátneho rozpočtu, pokiaľ vláda do novembra nenavrhne usporiadanie referenda o nezávislosti Katalánska.



Neschválenie rozpočtu by mohlo predznamenať koniec Sánchezovej štyri mesiace trvajúcej vlády a priniesť predčasné voľby, všíma si AP.



Torra v prejave v Barcelone uviedol, že katalánske separatistické strany Sáncheza v parlamente nepodržia, ak ich požiadavka hlasovať o sebaurčení tohto regiónu nebude splnená.



"Naša trpezlivosť... nie je nekonečná," povedal Torra. Dodal, že "ak do novembra nebude predložený návrh na vykonanie sebaurčenia dohovoreným, právne záväzným a medzinárodne uznávaným spôsobom, hnutie za nezávislosť nemôže Sánchezovi zaručiť akúkoľvek stabilitu v parlamente".



Menšinová vláda má v parlamente iba 84 z 350 kresiel. To znamená, že pri schválení rozpočtu sa spolieha na očakávanú podporu iných strán vrátane tých, ktoré podporujú odtrhnutie Katalánska, dodáva AP.



Španielsky premiér Sánchez navrhol v septembri usporiadanie referenda o väčšej autonómii Katalánska, ale vylúčil možnosť hlasovania o nezávislosti tohto regiónu.