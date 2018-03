Katalánsky parlament bude voliť premiéra vo štvrtok

Sudca Najvyššieho súdu Pablo Llarena oznámil, že ukončuje vyšetrovanie nelegálneho pokusu Katalánska o osamostatnenie sa od Španielska.

Barcelona 22. marca (TASR) - Predseda katalánskeho parlamentu Roger Torent v stredu stanovil štvrtkové popoludnie ako termín pre voľbu nového premiéra španielskeho regiónu. Mal by ním byť bývalý separatistický minister Jordi Turull, ktorého možno obvinia z rebélie iba deň potom, uvádza agentúra AP.



Podľa Torrenta má Turull najširšiu podporu, aby bol v parlamente zvolený za predsedu vlády. Po vlaňajšom jednostrannom vyhlásení katalánskej nezávislosti bol krátko vo vyšetrovacej väzbe, z ktorej ho prepustili na kauciu.



Turull je už tretím navrhovaným separatistickým kandidátom po zosadenom premiérovi Carlesovi Puigdemontovi, ktorý ušiel do Belgicka, a väznenom katalánskom lídrovi Jordim Sánchezovi, ktorý sa v stredu vzdal kandidatúry.



Sudca Najvyššieho súdu Pablo Llarena oznámil, že ukončuje vyšetrovanie nelegálneho pokusu Katalánska o osamostatnenie sa od Španielska. V piatok ráno by mal zverejniť žaloby a možno aj obvinenia, ktoré by Turullovi bránili vykonávať premiérsku funkciu.