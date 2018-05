Katalánsky parlament neschválil regionálneho premiéra

Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá regionálnu vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu.

Barcelona 12. mája (TASR) - Katalánsky parlament nezvolil v sobotu za regionálneho premiéra navrhovaného kandidáta, separatistického regionálneho poslanca Quima Torru.



Informoval o tom španielsky denník El País s tým, že Torra nezískal absolútnu väčšinu (68 hlasov) potrebnú v prvom kole hlasovania. Jeho zvolenie zastavili štyria nehlasujúci poslanci. Katalánsky regionálny parlament bude o novom premiérovi hlasovať na svojom zasadnutí v pondelok. Na jeho zvolenie bude v tomto kole potrebná iba jednoduchá väčšina.



Meno svojho nástupcu navrhol vo štvrtok samotný bývalý predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont.



Päťdesiatpäťročný právnik, novinár a poslanec regionálneho parlamentu Quim Torra sa o post uchádzal ako kandidát Puigdemontovej separatistickej strany Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JUNTSxCAT).



Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne, kde čaká na rozhodnutie nemeckého súdu vo veci svojho prípadného vydania do Španielska. Španielska justícia viní Puigdemonta zo vzbury a sprenevery štátnych zdrojov kvôli referendu o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo vlani v októbri.



Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá regionálnu vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Ak nový katalánsky premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.