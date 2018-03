Poslanci katalánskeho parlamentu mali hlasovať v pondelok.

Barcelona 10. marca (TASR) - Katalánsky parlament odložil hlasovanie o novom regionálnom premiérovi, ku ktorému malo dôjsť v pondelok, uviedla v sobotu agentúra Reuters.



Poslanci katalánskeho parlamentu mali v pondelok hlasovať o tom, či sa ich novým premiérom stane popredný separatistický politik Jordi Sánchez nachádzajúci sa aktuálne vo vyšetrovacej väzbe v Madride, ktorého na tento post navrhol predseda katalánskeho parlamentu Roger Torrent.



Španielsky najvyšší súd však v piatok zamietol žiadosť Sáncheza, ktorý listom sudcu požiadal o prepustenie z vyšetrovacej väzby. Sánchez žiadosť odôvodnil tým, že sa chce zúčastniť na zasadnutí katalánskeho parlamentu, ktorý má hlasovať o jeho vymenovaní za predsedu vlády tohto regiónu.



Sudca Pablo Llarena v rozhodnutí poukázal na riziko, že Sánchez by sa znova dopustil porušení zákona.



Predseda katalánskeho parlamentu Torrent v piatok večer zareagoval na rozhodnutie súdu so slovami, že plánované parlamentné zasadnutie odložia a separatistické strany zároveň podajú voči danému verdiktu podnet na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).



Sánchez je od polovice októbra vo vyšetrovacej väzbe v Madride. Stalo sa tak na základe obvinenia zo vzbury, ktoré súvisí s jeho konaním počas demonštrácií organizovaných v Barcelone 20. a 21. septembra 2017, keď došlo okrem iného aj k zablokovaniu vchodov do budovy, kde Občianska garda robila raziu v súvislosti s pripravovaným referendom o nezávislosti Katalánska.