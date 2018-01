Predseda katalánskeho parlamentu uviedol, že zasadnutie opäť zvolá, keď sa španielske úrady zaručia, že do volieb katalánskeho premiéra nebudú zasahovať.

Madrid 30. januára (TASR) - Katalánsky parlament odložil hlasovanie o novom premiérovi, plánované na utorok. Podľa predsedu parlamentu Rogera Torrenta je však aj naďalej jediným kandidátom bývalý katalánsky premiér Carles Puigdemont, informuje agentúra Reuters.



"Dnešná zasadnutie bolo odložené, ale za žiadnych okolností nebolo zrušené... iný kandidát nebude navrhnutý," povedal Torrent v utorok na tlačovej konferencii. Dodal, že zasadnutie opäť zvolá, keď sa španielske úrady zaručia, že do volieb katalánskeho premiéra "nebudú zasahovať".



Španielsky premiér Mariano Rajoy krátko predtým vyzval katalánsky parlament, aby nepresadzoval kandidatúru Puigdemonta, ktorý je v exile v Bruseli. Podľa Rajoya by pre šéfa parlamentu Torrenta bolo "najrozumnejšie", aby navrhol "čistého kandidáta" ochotného dodržiavať zákony a pracovať na tom, aby sa Katalánsko vrátilo do normálu.



Rajoy podľa agentúry AP dodal, že Torrent bude čeliť právnym následkom, ak neuposlúchne verdikt španielskeho Ústavného súdu, ktorý zakázal Puigdemontovo zvolenie za premiéra v jeho neprítomnosti. Ústavný súd takisto vyhlásil, že Puigdemont sa môže riadne zúčastniť na zasadnutí len vtedy, ak mu to povolí sudca.



Puigdemont trvá na tom, že španielske justičné orgány a vláda v Madride mu bránia vo vykonávaní mandátu poslanca katalánskeho parlamentu i (mandátu) kandidáta na funkciu predsedu vlády. Žiada preto predsedu parlamentu o ochranu a prijatie opatrení nutných na zabezpečenie výkonu práv parlamentu i všetkých jeho členov.



Voľby do katalánskeho parlamentu vyhrala síce centristická strana Občania, ktorá odmieta odštiepenie sa Katalánska od Španielska, ale trojica politických strán bojujúcich za nezávislosť regiónu od Madridu má v parlamente absolútnu väčšinu - 70 zo 135 poslaneckých mandátov.



Puigdemontovi, ktorý žije v Bruseli od októbra minulého roka, pri návrate do Španielska hrozí zatknutie a stíhanie za poburovanie, spreneveru verejných prostriedkov a korupciu.