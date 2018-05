Katalánsky premiér sľúbil vernosť len Kataláncom, nie ústave a kráľovi

Katalánsky parlament zvolil Torru do čela tamojšej vlády pomerom hlasov 66 k 65.

Barcelona 18. mája (TASR) - Novozvolený predseda katalánskej regionálnej vlády Quim Torra vo štvrtok pri skladaní sľubu neprisahal vernosť španielskej ústave ani kráľovi. Uviedol len, že bude "verný vôli katalánskeho ľudu". Na svojich titulných stranách na to v piatok upozornili viaceré katalánske denníky.



Akt Torrovho uvedenia do úradu trval necelé tri minúty, uviedol španielsky denník El País, ktorý ho označil za najminimalistickejší ceremoniál svojho druhu za posledné desaťročia.



Katalánsky parlament zvolil Torru do čela tamojšej vlády pomerom hlasov 66 k 65.



Torra je považovaný za politika oddaného myšlienke nezávislosti Katalánska, čo potvrdil aj v prejave k poslancom regionálneho parlamentu pred svojím zvolením. Uviedol vtedy, že "budeme verní mandátu z referenda o sebaurčení (Katalánska) z 1. októbra (2017): budovať (od Španielska) nezávislý štát, republiku". "Pre španielsky i katalánsky ľud sloboda znamená republiku," vyhlásil.



Ďalej povedal, že chce vytvoriť "exilovú štátnu radu" na čele s "legitímnym prezidentom" Katalánska Carlesom Puigdemontom. Zároveň avizoval zriadenie ústavodarného zhromaždenia, ktoré by pripravilo ústavu pre katalánsku republiku.



Torra sa stal kandidátom na premiérsku funkciu po tom, ako svoju kandidatúru stiahol expremiér Carles Puigdemont, ktorý v Nemecku čaká na súdne rozhodnutie ohľadom svojho vydania do Španielska, kde má čeliť trestnému vyšetrovaniu v spojitosti s jednostranným vyhlásením nezávislosti Katalánska.



Španielska prokuratúra podľa denníka El País zvažuje začatie stíhania voči Torrovi za sériu xenofóbnych tweetov a článkov.