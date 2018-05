Katalánskym premiérom by sa mal stať Quim Torra, navrhol Puigdemont

Puigdemont navrhol meno svojho nástupcu vo videu, ktoré zverejnil na svojom twitterovom účte.

Madrid/Berlín 10. mája (TASR) - Novým katalánskym premiérom by sa mal stať regionálny poslanec Quim Torra. Navrhol to vo štvrtok bývalý predseda katalánskej vlády Carles Puigdemont, informoval španielsky denník El País.



Puigdemont navrhol meno svojho nástupcu vo videu, ktoré zverejnil na svojom twitterovom účte. Urobil tak deň po tom, ako španielsky ústavný súd na podnet centrálnej vlády v Madride prakticky znemožnil jeho voľbu na post katalánskeho regionálneho premiéra.



Súd v stredu predbežne pozastavil platnosť legislatívnej zmeny schválenej katalánskym regionálnym parlamentom, ktorá by umožnila zvoliť expremiéra Carlesa Puigdemonta v jeho neprítomnosti za predsedu regionálnej katalánskej vlády.



Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne, kde čaká na rozhodnutie nemeckého súdu vo veci svojho prípadného vydania do Španielska. Španielska justícia viní Puigdemonta zo vzbury a sprenevery štátnych zdrojov kvôli referendu o nezávislosti Katalánska, ktoré sa konalo vlani v októbri.



Podľa Puigdemontovho štvrtkového vyhlásenia by mal byť novým katalánskym premiérom 55-ročný právnik, novinár a poslanec regionálneho parlamentu Quim Torra. O post by sa mal uchádzať ako kandidát Puigdemontovej separatistickej strany Spoločne pre Katalánsko (Junts per Catalunya - JUNTSxCAT).



Vzhľadom na to, že Katalánsko stále nemá regionálnu vládu, zostáva aj naďalej pod správou Madridu. Ak nový katalánsky premiér nebude zvolený do 22. mája, v Katalánsku sa automaticky budú konať nové parlamentné voľby.