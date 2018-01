Katar má záujem o ruský systém protivzdušnej obrany S-400 Triumf

Česi majú od prezidenta príliš veľké očakávania. Chceli by kráľa, ktorý by všetko vyriešil za nich. Miloš Zeman by bol kráľom rád, Jiří Drahoš by zase bol občianskym prezidentom. Povedal to Petr Pithart, bývalý predseda českej vlády a Senátu.