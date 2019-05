Katar po prvý raz vymenoval veľvyslanca v Afganistane

Katarský panovník Tamím bin Hamad Sání vydal koncom apríla dekrét, ktorým vymenoval ambasádora v Afganistane.

Dauha 2. mája (TASR) - Katar po prvý raz vymenoval svojho veľvyslanca v Afganistane. Krok prichádza v čase, keď Katar hostí mierové rozhovory zamerané na ukončenie 18 rokov trvajúcej afganskej vojny.



Dauha, katarská metropola, je sídlom polooficiálneho úradu hnutia Taliban a dejiskom prebiehajúcich rozhovorov medzi Spojenými štátmi a touto militantou skupinou, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa.



Katarský panovník Tamím bin Hamad Sání vydal koncom apríla dekrét, ktorým vymenoval ambasádora v Afganistane. Kábul má úzke vzťahy so Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), regionálnymi rivalmi Kataru.



Vyjednávači Spojených štátov a Talibanu začali šieste kolo priamych rozhovorov v katarskom hlavnom meste 1. mája.



Americkému špeciálnemu vyslancovi Zalmayovi Khalilzadovi sa podarilo zmierniť rozdiely v otázke potenciálnej mierovej dohody, na základe ktorej by sa americké sily stiahli z Afganistanu výmenou za garancie, že sa Afganistan nestane útočiskom pre medzinárodný terorizmus.



Taliban doteraz odmietal rokovať s afganskou vládou, ktorú označil za "bábku" Západu.



Afganská delegácia zahŕňajúca vládnych činiteľov sa mala stretnúť s predstaviteľmi Talibanu 26. apríla. Iniciatíva však zlyhala na nezhodách týkajúcich sa zloženia delegácie, ktorá sa mala neformálne stretnúť s lídrami Talibanu.



Politický úrad Talibanu otvorili v roku 2013 s cieľom uľahčiť mierové rozhovory medzi touto militantnou skupinou, Kábulom a Washingtonom. Proces sa skomplikoval po tom, ako bývalý afganský prezident Hámid Karzaj namietol proti umiestneniu zástavy a insígnií Talibanu pred budovou úradu.



Tento týždeň sa v Kábule uskutočňuje zhromaždenie viac ako 3200 predstaviteľov z celej krajiny, ktorého cieľom je dohodnúť sa na spoločnom prístupe k mierovým rozhovorom s hnutím Taliban. Štvordňové zhromaždenie známe ako Lója džirga sa začalo v pondelok a zišli sa na ňom politici, kmeňoví staršinovia a ďalší lídri.



Khalilzad bol minulý týždeň v Moskve, kde predstavitelia Ruska a Číny vyjadrili podporu plánu Spojených štátov na mierovú dohodu a zdôraznili potrebu vnútroafganského dialógu, v rámci ktorého by sa pri rokovacom stole zišli všetky strany v Afganistane.