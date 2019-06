Katar vyzval na deeskaláciu americko-iránskych vzťahov

Napätie medzi Iránom a USA vzrástlo počas uplynulých týždňov po tom, ako Washington opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie.

Londýn 10. júna (TASR) - Katar a ďalšie krajiny vyzvali Irán a Spojené štáty, aby znížili napätie vo svojich vzájomných vzťahoch. Oznámil to v nedeľu katarský minister zahraničných vecí Muhammad Sání s tým, že krajiny vyzvali predstaviteľov Teheránu a Washingtonu, aby sa stretli a našli kompromis, informuje tlačová agentúra Reuters.



"Sme presvedčení, že takýto stav nemôže trvať večne. Ak sa nechcú dostať do ďalšej eskalácie, mali by prísť s myšlienkou, ktorá otvorí dvere," povedal Sání novinárom v Londýne. Podľa jeho slov prišla výzva na deeskaláciu americko-iránskych vzťahov od Kataru, Ománu, Iraku a Japonska.



"Všetky tieto krajiny sa obávajú, kam by mohlo viesť zvyšovanie napätia medzi Iránom a USA. Katar a ďalšie krajiny sa preto rozhodli hovoriť s Washingtonom, ako aj s Teheránom. Chceme premostiť túto priepasť a nastoliť konverzáciu medzi danými dvoma stranami. Zo zvyšovania napätia nebude mať totiž osoh v regióne nikto," povedal katarský minister.



Napätie medzi Iránom a USA vzrástlo počas uplynulých týždňov po tom, ako Washington opätovne uvalil na Teherán ekonomické sankcie. Tomuto kroku predchádzalo odstúpenie Spojených štátov od jadrovej dohody z roku 2015 a vyslanie amerických síl do oblasti Perzského zálivu za účelom reagovať na "iránske hrozby pre záujmy USA".