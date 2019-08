Katarský emir telefonoval s Putinom

Diskutovali o otázkach týkajúcich sa ďalšieho rozvoja rusko-katarskej spolupráce v politickej, obchodnej, hospodárskej, kultúrnej a humanitárnej oblasti.

Moskva 15. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin diskutoval vo štvrtok s katarským emirom Tamímom ibn Hamadom as-Sáním o spolupráci medzi oboma krajinami. Podľa Kremľa telefonický rozhovor medzi lídrami inicioval Katar.



"Diskutovali o otázkach týkajúcich sa ďalšieho rozvoja rusko-katarskej spolupráce v politickej, obchodnej, hospodárskej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj o problémoch so zaistením stability a bezpečnosti v regióne Perzského zálivu. Zvažovali aj harmonogram dvojstranných kontaktov," cituje Kremeľ agentúra TASS.



Katar a ďalšie krajiny ešte v júni vyzvali Irán a Spojené štáty, aby znížili napätie vo vzájomných vzťahoch. "Sme presvedčení, že takýto stav nemôže trvať večne. Ak sa nechcú dostať do ďalšej eskalácie, mali by prísť s myšlienkou, ktorá otvorí dvere," povedal katarský minister zahraničných vecí Muhammad Sání. Podľa jeho slov prišla výzva na deeskaláciu americko-iránskych vzťahov okrem Kataru aj od Ománu, Iraku a Japonska.