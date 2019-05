Katarský premiér pocestuje napriek diplomatickému sporu do S. Arábie

Agentúra AFP pripomenula, že pôjde o jedno z prvých stretnutí na vysokej úrovni po tom, čo Rijád a ďalšie arabské krajiny prerušili s Dauhou pred dvoma rokmi diplomatické styky i dopravné spojenie.

Dauha 30. mája (TASR) - Katarský premiér Abdulláh ibn Násir as-Sání sa ešte tento týždeň zúčastní v Saudskej Arábii na viacerých vrcholových schôdzkach s tamojšími predstaviteľmi. Informovalo o tom v stredu katarské ministerstvo zahraničných vecí.



Agentúra AFP pripomenula, že pôjde o jedno z prvých stretnutí na vysokej úrovni po tom, čo Rijád a ďalšie arabské krajiny prerušili s Dauhou pred dvoma rokmi diplomatické styky i dopravné spojenie.



Hovorkyňa katarského ministerstva zahraničných vecí vo vyhlásení oznámila, že katarské vedenie sa rozhodlo vyslať premiéra na tri summity predstaviteľov krajín Perzského zálivu a Ligy Arabských štátov (LAŠ), ktoré sa majú konať v saudskoarabskej Mekke vo štvrtok a v piatok, píše agentúra DPA. Dodáva, že katarský premiér bude vôbec najvyšším predstaviteľom krajiny, ktorý navštívi Saudskú Arábiu od vypuknutia dvojročnej diplomatickej roztržky.



Rokovania v Mekke by sa mali týkať narastajúceho napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi. To sa zvýšilo po májových útokoch na ropné tankery v Perzskom zálive. Washington ako blízky spojenec Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) - regionálnych rivalov Iránu - obvinil z týchto incidentov Teherán, ktorý však obvinenia odmieta.



Na summitoch by sa malo diskutovať aj o nedávnych dronových útokoch na ropné zariadenia v saudskoarabskom kráľovstve, ktoré spáchali jemenskí povstalci nazývaní húsíovia, pričom podľa Rijádu konali na pokyn Iránu, ktorého spojencom je práve Katar. Teherán zmienené obvinenia popiera.



Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty (SAE) prerušili 5. júna 2017 s Katarom diplomatické styky a dopravné spojenie a začali s bojkotom Dauhy, ktorú okrem iného obvinili z podpory teroristických organizácií. Katar podporovanie extrémistov popiera.