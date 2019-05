Katolíci si modlitbami pripomenuli výročie útokov na Srí Lanke

Pri príležitosti výročia útokov v krajine naďalej platia prísne bezpečnostné podmienky. Niektoré katolícke školy v utorok čiastočne znovu otvorili.

Kolombo 21. mája (TASR) - Stovky katolíkov sa zišli v utorok na Srí Lanke pred Kostolom sv. Antona v metropole Kolombo, aby si spoločne uctili pamiatku obetí samovražedných bombových útokov spred mesiaca, ktoré si vyžiadali 258 mŕtvych. Informovala o tom agentúra AFP.



Pred zmieneným kostolom, ktorý bol prvýkrát postavený v roku 1740 a ktorý renovujú po zničujúcom bombovom útoku na Veľkonočnú nedeľu 21. apríla, si veriaci útoky pripomenuli modlitbami a zapaľovaním sviečok.



Sedem samovražedných teroristov zaútočilo na dva katolícke kostoly a na jeden protestantský kostol, ako aj na tri luxusné hotely v mestách Kolombo, Negombo a Battikalóa. K zodpovednosti za útoky sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS), vykonali ich však miestne zradikalizované moslimské skupiny.



Pri príležitosti výročia útokov v krajine naďalej platia prísne bezpečnostné podmienky. Niektoré katolícke školy v utorok čiastočne znovu otvorili. Na Vysokej škole sv. Jozefa v Kolombe sa do tried vracali študenti vyšších ročníkov.



Na začiatku mája obnovili vyučovanie štátne školy. Katolícke školy otvorili po vyhlásení šéfa armády, že bezpečnostné sily zabezpečia, aby sa študenti nestali terčami útokov islamistických militantov zodpovedných za veľkonočné bombové útoky.



Hovorca katolíckej cirkvi v Kolombe uviedol, že základné školy obnovia vyučovanie budúci týždeň.