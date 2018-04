Katolíci slávia Veľkú noc v starobylom chráme v Jeruzaleme

Chrám Božieho hrobu stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kristus.

Jeruzalem 1. apríla (TASR) - Stovky kresťanov slávia v nedeľu Veľkú noc aj v Jeruzaleme a prúdia do tamojšieho Chrámu Božieho hrobu postaveného na mieste, kde bol podľa ich presvedčenia ukrižovaný a pochovaný Ježiš Kristus, a kde vstal z mŕtvych.



Veriaci sa v nedeľu v tomto kostole v jeruzalemskom Starom Meste modlili a spievali chválospevy, kým v rade čakali na vstup do edikuly (menšej svätyne), kde sa podľa tradície Ježišov hrob nachádza.



Reštauračné práce na hrobke vykonával 50-členný tím odborníkov z Grécka, ktorý sa podieľal aj na obnove Akropoly v Aténach či chrám Hagia Sofia v Istanbule. Rekonštrukciu ukončili vlani a sústreďovali sa pri nej na odstránenie dlhoročných účinkov vody, vlhkosti a dymu zo sviečok. Svätyňa z vápenca a mramoru je v strede chrámu - budovy z 12. storočia, ktorá stojí na mieste zrúcanín zo 4. storočia.



Rímskokatolícke obrady sa konali v čase, keď východní pravoslávni kresťania slávia Kvetnú nedeľu. Denominácie, ktoré si žiarlivo strážia rôzne časti kostola, mali samostatné obrady, a to jedna po druhej, napísala tlačová agentúra AP.



Chrám Božieho hrobu stojí na mieste, ktoré väčšina kresťanov uctieva ako Golgotu alebo Kalváriu, kde bol podľa Nového zákona ukrižovaný Ježiš Kristus. Bazilika je dôležitým pútnickým miestom kresťanov už od 4. storočia, keď svätá Helena objavila Boží hrob a cisár Konštantín Veľký dal pri ňom vybudovať kostol.