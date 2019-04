Katolícka cirkev na Srí Lanke vyzvala na rázne zásahy voči islamistom

Pri veľkonočných útokoch na Srí Lanke, ktoré v kresťanských kostoloch a luxusných hoteloch spáchalo deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí.

Kolombo 29. apríla (TASR) - Srílanská vláda by mala po veľkonočných bombových útokoch zasiahnuť proti islamistom s väčšou ráznosťou, vyhlásila v pondelok srílanská katolícka cirkev. Informovala o tom agentúra AP.



Cirkev nedokáže zabrániť ľuďom, aby preberali zodpovednosť do vlastných rúk, pokiaľ vláda nepodnikne dôkladné vyšetrovanie a nepredíde ďalším útokom, povedal arcibiskup z Kolomba, vedúci predstaviteľ katolíckej cirkvi na Srí Lanke kardinál Malcolm Ranjith.



Vyjadril pritom nespokojnosť s doterajším priebehom vyšetrovania. "Všetky bezpečnostné zložky by mali byť zapojené a aktivované, ako keby išlo o vojnový stav," povedal novinárom.



"Chcem povedať, že nemusíme byť schopní udržať ľudí pod kontrolou, pokiaľ chýba ráznejší bezpečnostný program. Nemôžeme im stále dávať falošné sľuby a udržať ich v pokoji. (Žiadame vládu) zaviesť riadny program tak, aby ľudia nepreberali zákon do vlastných rúk," konštatoval Ranjith.



Pri veľkonočných útokoch na Srí Lanke, ktoré v kresťanských kostoloch a luxusných hoteloch spáchalo deväť samovražedných atentátnikov, zahynulo vyše 250 ľudí vrátane mnohých detí a najmenej 40 cudzincov.