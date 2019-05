Katolícku cirkev zasiahol dokument o pedofilných kňazoch

Dokument odhaľuje napríklad to, že katolícky kňaz Dariusz Olejniczak pracoval s mládežou, a to napriek tomu, že ho v minulosti usvedčili z obťažovania mladistvých.

Varšava 13. mája (TASR) - Prevažne katolíckym Poľskom otriasa nový dokumentárny film o pedofilných kňazoch, ktorý bol v sobotu zverejnený na platforme Youtube a aktuálne má už takmer 7,5 milióna zhliadnutí. Snímka medzičasom podnietila k ospravedlneniu tamojšie duchovenstvo a vyústila a tiež v odchod jedného z katolíckych kňazov, informovala v pondelok agentúra AP.



Poľský prímas Wojciech Polak sa tvorcom dokumentu s názvom Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor), ktorými sú bratia Tomasz a Marek Sekielskí, za ich odvahu. "Ospravedlňujem sa za každú ranu, ktorú spôsobili ľudia z cirkvi," dodal.



Dokument odhaľuje napríklad to, že katolícky kňaz Dariusz Olejniczak pracoval s mládežou, a to napriek tomu, že ho v minulosti usvedčili z obťažovania mladistvých, v dôsledku čoho mu súd stanovil doživotný zákaz práce s deťmi, píše na svojej webstránke poľský týždenník Wprost. Olejniczak v reakcii na zverejnený dokument v nedeľu požiadal pápeža Františka o uvoľnenie z kňazskej služby.



Katolícka cirkev v Poľsku ešte v marci informovala, že od 90. rokov 20. storočia do polovice minulého roka došlo k 382 prípadom zneužívania detí predstaviteľmi duchovenstva; 198 obetí bolo mladších než 15 rokov, uvádza poľská spravodajská stanica TVN24.