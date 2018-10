Kauza Skripaľ: Agentova stará mama zmizla po odhalení jeho identity

Nina Miškinová svojho času známym s hrdosťou ukazovala fotografiu svojho vnuka, ako si po prevzatí vyznamenania Hrdina Ruska podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Moskva 10. októbra (TASR) - Stará matka predpokladaného agenta ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý je podozrivý z účasti na pokuse o otrávenie bývalého agenta GRU Sergeja Skripaľa, zmizla zo svojej dediny tri dni po zverejnení správy, že investigatívne tímy Bellingcat a The Insider čoskoro zverejnia pravé meno jej vnuka - Alexandra Miškina. Informovala o tom v stredu rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Britský denník The Daily Telegraph napísal, že Nina Miškinová svojho času známym s hrdosťou ukazovala fotografiu svojho vnuka, ako si po prevzatí vyznamenania Hrdina Ruska podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Toto vyznamenanie mu bolo udelené v roku 2014, a to "buď za Krym, alebo za (operáciu súvisiacu s útekom ukrajinského prezidenta Viktora) Janukovyča", uviedli pre novinárov z tímov Bellingcat a The Insider obyvatelia obce Lojga v Archangeľskom kraji, kde Miškin vyrastal.



Spomínaní novinári zistili, že Miškin koncom 90. rokov začal študovať na Kirovovej vojenskej lekárskej akadémii (VMedA) v Petrohrade na fakulte, ktorá pripravuje lekárov pre vojenské námorníctvo. Na fotografiách ho spoznalo viacero absolventov školy, aj keď nie jeho spolužiaci z ročníka. Viaceré zdroje pre Bellingcat a The Insider uviedli, že Miškinovi spolužiaci mali pred asi dvoma týždňami "telefonát a dostali príkaz mlčať".



Bellingcatu sa tiež podarilo zistiť, že do septembra 2014 mali Miškin i druhý identifikovaný podozrivý v kauze Skripaľ - Anatolij Čepiga - ako miesto trvalého pobytu nahlásenú Choroševskú ulicu 76, kde sídli hlavný štáb GRU. Následne obaja dostali v Moskve byty. Médiá predpokladajú, že išlo o odmenu za "vojenské hrdinstvo".



O Miškinovi je podľa Bellingcatu známe ešte to, že v rokoch 2010-13 bol niekoľkokrát na Ukrajine a v Podnestersku. Posledná jeho návšteva tam bola kuriózna, pretože cez hranicu s Podnesterskom prešiel o 16.12 h a o šesť minút sa vracal späť. Ďalší deň odletel z Kyjeva do Moskvy.



Podľa zistení tímu The Insider Miškin pracuje ako vojenský lekár GRU a je špecialistom na hypobarickú medicínu. Podľa príbuzných jeho práca ako lekára je spojená s ponorkami.



K útoku na Skripaľa a jeho dcéru Juliju došlo 4. marca a bola pri ňom použitá nervovoparalytická látka novičok. Británia z jeho uskutočnenia podozrieva agentov GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova, ktorých pravé mená by podľa zistení investigatívnych novinárov mali byť Alexandr Miškin a Anatolij Čepiga.



Rusko obvinenia z pokusu o zavraždenie Skripaľa a jeho dcéry od začiatku odmieta a tvrdí, že Boširov a Petrov sú civilisti, ktorí Salisbury navštívili ako turisti.