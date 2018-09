Kauza Skripaľ: Čepigu spoznala väčšina jeho rodákov z obce Berezovka

Novinári denníka Kommersant sa v Berezovke stretli s niekoľkými ľuďmi. Všetci však požiadali, aby denník nezverejnil ich mená, pretože majú obavy, že by mohli mať problémy s ruskou tajnou službou FSB.

Moskva 27. septembra (TASR) - Ruský denník Kommersant vo štvrtok priniesol reportáž z obce Berezovka v Amurskom kraji na ruskom Ďalekom východe, kde dlhé roky žila rodina Anatolija Čepigu. Investigatívny server Bellingcat o nej tvrdí, že bol jedným z dvoch agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU, obviňovaných britskými úradmi z pokusu o otrávenie bývalého ruského dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury.



Novinári denníka Kommersant sa v Berezovke stretli s niekoľkými ľuďmi. Všetci však požiadali, aby denník nezverejnil ich mená, pretože majú obavy, že by mohli mať problémy s ruskou tajnou službou FSB. Spresnili, že Anatolija Čepigu videli naposledy pred asi desiatimi rokmi, ale väčšina z nich si je istá, že muža, o ktorom sa hovorí ako o Ruslanovi Boširovovi, poznali ako Anatolija Čepigu.



"Je to on, Toľa. Na sto percent. (Jeho) takmer čierne oči i hlas," uviedla Čepigova rodáčka, s ktorou sa často vídali za školských čias. Dodala, že ho spoznala vo všetkých príspevkoch médií, ku ktorým sa dostala. Správy k tejto téme sledujú aj ostatní Čepigovi rodáci.



Ďalšia žena uviedla, že o Čepigovi "sa nedá povedať nič zlé: dobre sa učil, nepil, nefajčil, nikdy nechodil do zlej spoločnosti".



Kommersant napísal, že Čepiga vyštudoval vysokú vojenskú školu a po nej dostal umiestenku. Jeho rodičia sa presťahovali do mesta Blagoveščensk.



Rodáci z Berezovky tvrdia, že Čepiga je ženatý a má dve deti. Nie tak dávno sa v dedine hovorilo o tom, že Čepigova rodina dostala v Moskve štvorizbový byt.



V dedine sa vedelo aj o tom, že Čepiga bol na tajnej misii v zónach vojnových konfliktov. "Jeho mama plakávala. Ani rodina nevedela, kde presne je," uviedla iná obyvateľka Berezovky.



Kommersant však v dedine našiel aj ženu, ktorá tvrdila, že Čepigu stretla pred asi desiatimi rokmi, keď prišiel do Berezovky na návštevu k príbuzným. "Neveľmi sa podobal na muža na fotografii. Bol už takmer holohlavý, mal priamy pohľad, nezazeral ako (ten) na fotke," dodala.



Britské úrady považujú Ruslana Boširova a Alexandra Petrova za agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU. V rozhovore, ktorý po zverejnení svojej identity britskými úradmi poskytli 13. septembra šéfredaktorke ruskej spravodajskej televízie RT Margarite Simonianovej, obaja Rusi tvrdili, že do Salisbury pricestovali ako turisti.



V Británii tento televízny rozhovor označili za trest pre oboch mužov za to, že misiu v Británii nezvládli.