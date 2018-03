Kauza Skripaľ: Kremeľ odmieta ultimátum Británie

PREČÍTAJTE SI AJ: Kauza Skripaľ: Mayová po skončení ultimáta oznámi opatrenia voči Rusku

Moskva/Londýn 14. februára (TASR) - Rusko odmieta ultimátum, ktoré mu Británia dala na vysvetlenie použitia nervovoparalytickej bojovej látky na otrávenie bývalého dvojitého agenta v Spojenom kráľovstve. Povedal to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Rusko podľa Peskova odmieta" s tým, že Británia doteraz ponúkala len "neopodstatnené obvinenia, ktoré nie sú odôvodnené žiadnymi dôkazmi". Rusko bude spolupracovať pri vyšetrovaní, nevidí však ochotu Británie odplatiť túto snahu.Kremeľ zároveň pohrozil odvetou, pokiaľ by Británia pristúpilaBritský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom) v utorok varoval držiteľa licencie na vysielanie stanice RT v Británii - nezávislú neziskovú organizáciu TV News - pred prípadnými sankciami v dôsledku "kauzy Skripaľ".povedal Peskov.dodal.Britská premiérka Theresa Mayová oznámi v stredu sériu opatrení proti Rusku po vypršaní termínu, do ktorého mala Moskva vysvetliť, ako došlo k použitiu nervovoparalytickej bojovej látky na otrávenie bývalého dvojitého agenta v Spojenom kráľovstve.Rusko akúkoľvek účasť na pokuse o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury odmieta.Premiérka Mayová sa v stredu stretne vo svojom úrade na Downning Street s vysokopostavenými predstaviteľmi tajných služieb. Následne bude o vývoji celej situácie informovať poslancov.