Kauza Skripaľ: Mayová po skončení ultimáta oznámi opatrenia voči Rusku

Moskva 14. marec (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová oznámi v stredu sériu opatrení proti Rusku po vypršaní termínu, do ktorého mala Moskva vysvetliť, ako došlo k použitiu nervovoparalytickej bojovej látky na otrávenie bývalého dvojitého agenta v Spojenom kráľovstve. Informovala o tom spravodajská stanica BBC.



Rusko akúkoľvek účasť na pokuse o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije v anglickom meste Salisbury odmieta.



Premiérka Mayová sa v stredu stretne vo svojom úrade na Downning Street s vysokopostavenými predstaviteľmi tajných služieb. Následne bude o vývoji celej situácie informovať poslancov.



Minister zahraničných vecí Boris Johnson uviedol, že ak by sa tento útok ukázal ako "priamy čin" ruského štátu, bolo by to "jednoznačné porušenie dohovoru o chemických zbraniach, porušenie medzinárodného práva a hrozba pre tých, ktorí dodržiavajú medzinárodný poriadok založený na pravidlách".



Rezort diplomacie bude o tejto záležitosti informovať zasadnutie Severoatlantickej rady (NAC) - politického rozhodovacieho orgánu NATO.



Downing Street oznámil, že má v tejto kauze podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas telefonátu súhlasil, že Moskva "musí poskytnúť jednoznačné odpovede na to, ako došlo k použitiu tejto látky". Spomínaný útok odsúdili a pomoc Británii ponúkli aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecká kancelárka Angela Merkelová, ako aj trojica pobaltských štátov susediacich s Ruskom.



Britská vláda doposiaľ kroky, ktoré proti Rusku prichádzajú do úvahy, nezverejnila.



Premiérka v pondelok v britskom parlamente povedala, že bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ a jeho dcéra boli s veľkou pravdepodobnosťou otrávení mimoriadne účinnou nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, ktorá sa v časoch studenej vojny v 70.-80. rokoch vyrábala v bývalom Sovietskom zväze.



Mayová dala v mene svojej krajiny Rusku ultimátum: do utorkovej polnoci očakáva vysvetlenie, ako sa v Rusku vyrobená bojová látka dostala do anglického mesta Salisbury. V prípade, že Británia takéto vysvetlenie nedostane, je pripravená prijať rázne opatrenia. Mayová upozornila, že ak sa dokáže, že za útokom stojí Moskva, jej vláda to bude považovať za "nezákonné použitie sily" zo strany Ruska.



Ruské veľvyslanectvo v Londýne oznámilo, že nebude reagovať na ultimátum Británie, kým nedostane vzorky použitej chemickej látky.