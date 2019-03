Nový dočasný prezident Kazachstanu zložil prísahu

Vo funkcii nahradil dlhoročného prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý v stredu po takmer troch desaťročiach nečakane odstúpil z funkcie.

Astana 20. marca (TASR) - Nový dočasný prezident Kazachstanu Kasym-Žomart Tokajev zložil v stredu prísahu a stal sa úradujúcou hlavou štátu. Vo funkcii nahradil dlhoročného prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý v stredu po takmer troch desaťročiach nečakane odstúpil z funkcie, informovala agentúra AP.



Kariérny diplomat Tokajev (65), ktorý bol doposiaľ predsedom kazašského Senátu, zložil predpísanú prísahu na spoločnom zasadnutí oboch komôr parlamentu. V poradí druhý prezident nezávislého Kazachstanu bude svoju funkciu vykonávať do budúcoročných prezidentských volieb.



Na slávnostnej inaugurácii svojho nástupcu sa zúčastnil aj samotný Nazarbajev. Pri vstupe do rokovacej sály ho poslanci privítali nadšeným potleskom. Exprezident zaujal miesto na pódiu, kde Tokarev následne predniesol svoj inauguračný prejav.



Agentúra AP pripomína, že čoskoro 79-ročný Nazarbajev si aj naďalej udrží politický vplyv, keďže zostane šéfom vládnucej strany i predsedom bezpečnostnej rady štátu. Kazašská ústava mu tiež priznáva titul "vodca národa".



Tokajev vo svojom inauguračnom prejave podľa agentúry AFP navrhol, aby bolo hlavné mesto krajiny Astana premenované na Nursultan, a to na počesť Nazarbajeva ako prvého prezidenta nezávislého Kazachstanu.



Pôvodne sovietsky komunistický funkcionár Nazarbajev bol vo funkcii od apríla 1990. Jeho piate funkčné obdobie sa malo skončiť v apríli 2020.



Odstúpenie dlhoročnej hlavy štátu zrejme zásadne nezmení kazašský autoritatívny systém, ktorý podľa ľudskoprávnych organizácií poskytuje len malý priestor pre politickú súťaž, občiansku spoločnosť a slobodné médiá, píše AFP.