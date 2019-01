Pri protestoch proti výsledkom volieb zahynuli 3 ľudia

Protestujúca mládež v meste Kikwit podľa policajného hovorcu Pierrota Mwanamputuneho vyvolala násilnosti, ktoré viedli k usmrteniu dvoch civilistov a manželky policajta.

Kinshasa 10. januára (TASR) - Životy troch ľudí si vyžiadalo vo štvrtok násilie sprevádzajúce protesty proti výsledkom prezidentských volieb v Konžskej demokratickej republike (KDR), kde oficiálne zvíťazil opozičný politik Félix Tshisekedi. Pre tlačovú agentúru AP to uviedol tamojší policajný hovorca Pierrot Mwanamputu.



Protestujúca mládež v meste Kikwit podľa neho vyvolala násilnosti, ktoré viedli k usmrteniu dvoch civilistov a manželky policajta, ako aj k zraneniu 17 príslušníkov polície a zničeniu niektorých obchodov. Správy o nepokojoch prichádzali aj z Kisangani, tretieho najväčšieho mesta KDR.



Obyvatelia približne 80-miliónovej KDR však zostali po oznámení volebných výsledkov zväčša pokojní i napriek tvrdeniam ďalšieho opozičného vodcu Martina Fayula, že voľby boli zmanipulované, a jeho výzvam na protesty.



Konžskí volební pozorovatelia vo svojom vyhlásení uviedli, že hoci boli hlásené určité nezrovnalosti, výsledky volieb sú dôležitým krokom na ceste k pokojnému odovzdaniu moci. Fayulu tvrdí, že Tshisekedi bol vyhlásený za víťaza na základe tajnej dohody so súčasným prezidentom Josephom Kabilom.



Predseda Komisie Africkej únie (AÚ) Moussa Faki Mahamat medzitým vyhlásil, že oficiálne výsledky prezidentských volieb v KDR berie na vedomie, podobne ako iní však nezablahoželal Tshisekedimu. Konžanov vyzval, aby bez ohľadu na výsledky hľadali "skutočný národný konsenzus", založený na demokratických zásadách, ľudských právach a potrebe stability. Poznamenal tiež, že hlasovanie sa uskutočnilo v podmienkach, ktoré pozorovatelia AÚ zhodnotili ako "uspokojivé".



Pozorovateľov zo Západu konžská vláda na voľby nepozvala, keďže odmietala nátlak týchto krajín, aby sa dlho odkladané hlasovanie konečne uskutočnilo. Francúzsko však výsledky spochybnilo, zatiaľ čo Británia vyjadrila "veľké znepokojenie nad nezrovnalosťami".



Konžská katolícka cirkev, ktorá nasadila najväčšiu pozorovateľskú misiu, takisto vyhlásila, že oficiálne výsledky nezodpovedajú údajom zozbieraným pozorovateľmi zo všetkých volebných miestností. Generálny tajomník Národnej konferencie biskupov Konga (CENCO) Donatien Nshole odmietol povedať, koho cirkev považuje za víťaza, nemenovaní diplomati však podľa AP uviedli, že získané údaje nasvedčujú presvedčivému víťazstvu Fayula.



Nshole naliehal na všetkých Konžanov, aby zachovali pokoj a v prípade nesúhlasu s oficiálnymi výsledkami postupovali v rámci právnych možností a nenásilne.



Konžská ústredná volebná komisia vo štvrtok oznámila, že opozičný kandidát Tshisekedi zvíťazil so ziskom 38 percent odovzdaných hlasov. Fayulu sa umiestnil ako druhý so ziskom 34 percent.



Doterajší prezident Kabila vlani oznámil, že po takmer dvoch desaťročiach pri moci odstúpi. Voľby sa konali 30. decembra a výsledky mali zverejniť už 6. januára, ale ich oznámenie odložili. Volebná komisia pripísala pomalé sčítanie rozsiahlym logistickým problémom v krajine.



V KDR, bývalom Zaire, od získania nezávislosti od Belgicka v roku 1960 ešte nedošlo k pokojnému odovzdaniu moci. Krajina bola odvtedy dejiskom viacerých veľkých i menších ozbrojených konfliktov.



Kabila je prezidentom od roku 2001, pričom čelí obvineniam z korupcie a porušovania ľudských a občianskych práv.