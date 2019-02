Kenský súd rozhodne o zákone kriminalizujúcom homosexualitu až v máji

Sporná časť zákona definuje, že väzením do 14 rokov možno potrestať každú osobu, ktorej správanie je proti prírode.

Nairobi 22. februára (TASR) - Kenský najvyšší súd odložil v piatok vynesenie dlho očakávaného verdiktu v súvislosti so zákonom, ktorý kriminalizuje homosexualitu a v krajine platí od koloniálnych čias. Informovala o tom agentúra AFP.



Svoj odklad súd zdôvodnil náročnosťou prípadu, pričom oznámil, že verdikt vynesie 24. mája.



Miestna komunita lesieb, gayov a bisexuálnych a transrodových osôb (LGBT) a jej sympatizanti reagovali na oznámenie súdu so znepokojením a sklamaním. Kauza sa totiž ťahá už tri roky, odkedy na súd doručili svoju petíciu žiadajúcu zrušenie dvoch častí príslušného zákona.



Prvá z nich stanovuje, že väzením do 14 rokov možno potrestať každú osobu, ktorej správanie je "proti prírode". Druhá sporná časť zákona ustanovuje päťročný trest odňatia slobody za "neslušné praktiky medzi mužmi".



Prominentný kenský politický komentátor Patrick Gathara označil tohtoročný 22. február za "veľmi smutný deň" pre súdnictvo, pričom odklad súdneho rozhodnutia označil za "smiešny".



Aktivisti bojujúci za práva sexuálnych menšín boli presvedčení, že zrušením platnosti dvoch sporných článkov zákona by Keňa mohla vytýčiť smer aj pre ďalšie krajiny v Afrike, kde je homofóbia veľmi rozšírená. Podobné zákony ako v Keni platia podľa AFP vo viac ako polovici krajín kontinentu.



Zatiaľ čo odsúdenia za homosexualitu podľa zákonov platných od koloniálnych čias sú v Keni zriedkavé, aktivisti bojujúci za práva homosexuálov tvrdia, že tieto právne predpisy sú protiústavné a podnecujú útoky proti homosexuálom.



Imani Kimiriová z právneho tímu Národnej rady pre ľudské práva gayov a lesieb (NGLHRC) pre agentúru AFP uviedla, že jej kancelária v roku 2018 riešila 15 trestných stíhaní podľa zákona kriminalizujúceho homosexualitu. K samotnému odsúdeniu však nedošlo už celé roky. Kimiriová však uviedla, že vyšetrovanie i súd sú frustrujúcou skúsenosťou.



Napriek odkladu definitívneho verdiktu vo veci spomínanej petície sú aktivisti za práva komunity LGBT optimistickí, a to vzhľadom na už známe rozhodnutia kenskej justície.



Vlani v marci totiž najvyšší súd zakázal robiť análny test u mužov podozrivých z toho, že sú homosexuáli. V septembri minulého roku zasa tento súd rozhodol, že film Rafiki (Priateľka) o láske dvoch lesieb, ktorý bol prvým kenským filmom na festivale v Cannes, sa môže premietať aj v Keni. Tento verdikt padol sedem dní po rozhodnutí súdu nižšieho stupňa, ktorý uvedenie tohto filmu zakázal.