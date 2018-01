Kerekeš: Voľby budia v Česku napätie, veľkú šancu uspieť má Zeman

Podľa politológa má veľkú šancu vo voľbách uspieť súčasný český prezident Miloš Zeman, bude ale veľmi záležať na tom, kto bude jeho vyzývateľom v druhom kole.

Brno/Bratislava 11. januára (TASR) - Nadchádzajúce prezidentské voľby vyvolávajú v Česku napätie. Veľkú šancu uspieť má súčasný prezident Miloš Zeman. V rozhovore pre TASR to uviedol politológ Daniel Kerekeš z brnianskej Masarykovej univerzity.



Podľa politológa české prezidentské voľby, tak ako každé dôležité voľby, tvoria v spoločnosti určité napätie. "Vytvára to neistotu, ale aj očakávania, čo bude ďalej - čo bude po voľbách. Situácia je teraz špecifická aj kvôli tomu, že vláda zatiaľ funguje bez dôvery a polícia žiada poslaneckú snemovňu o vydanie premiéra na trestné stíhanie," povedal Kerekeš.



Z jeho pohľadu nie je isté, či prezidentské voľby v Česku prinesú veľké zmeny. "Všetko bude záležať od toho, či vláda získa dôveru alebo nie; a ako sa k potenciálnemu nezískaniu dôvery postaví nový prezident."



Podľa politológa má veľkú šancu vo voľbách uspieť súčasný český prezident Miloš Zeman, bude ale veľmi záležať na tom, kto bude jeho vyzývateľom v druhom kole. "Ak by Miloš Zeman znovu vyhral voľby, mohol by si za súčasnej situácie posilniť svoju prezidentskú moc na úkor parlamentu, respektíve udržať pozíciu, ktorú vytvoril už v predchádzajúcej vládnej kríze," objasnil Kerekeš. Pripomenul, že Zeman vtedy poveril Jířiho Rusnoka vládnutím aj napriek nevôli snemovne. "Hovorilo sa vtedy, že prezident posunul český politický systém od parlamentarizmu k poloprezidencionalizmu. Podobne by mohol postupovať aj v prípade Andreja Babiša," konštatoval Kerekeš.



Aké pozitíva alebo negatíva by prinieslo znovuzvolenie Miloša Zemana je podľa neho ťažké zhodnotiť: "Zeman si vedie vlastnú zahraničnú politiku a to môže sťažovať prácu vlády v zahranično-politických otázkach. Najmä vo veciach, ako je vzťah k Európskej únii alebo NATO."