Kim a Putin si poslali pozdravy k Dňu oslobodenia Kórey

Soul 15. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin si vo štvrtok navzájom poslali pozdravy pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Kórey od Japonska. Informovali o tom štátne médiá Pchjongjangu, z ktorých citovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.



Nadvláda Japonska trvala od roku 1910 do roku 1945.



Vo svojich posolstvách vyjadrili obaja politici túžbu ďalej prehlbovať dvojstranné vzťahy, založené na dohode o spolupráci dosiahnutej počas svojho prvého summitu v apríli vo Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe, napísala severokórejská tlačová agentúra KCNA.



"V Kimovom posolstve sa uvádza, že obe krajiny sa vzájomne vnímajú ako spolubojovníci. Tento pocit zdedili z predchádzajúceho storočia, keď spoločne bojovali v hroznej, veľkej protijaponskej vojne," zverejnila KCNA v anglicky písanom článku.



"V Kimovom pozdrave sa tiež uvádza, ľud KĽDR (Kórejskej ľudovodemokratickej republiky) si zakaždým pripomína šľachetné internacionálne skutky hrdinských dôstojníkov a vojakov Červenej armády, ktorí položili svoje vzácne životy za posvätný cieľ - oslobodenie Kórey," stále v odkaze.



Kim vyjadril aj presvedčenie, že dvojstranné vzťahy, ktoré vstúpili do "novej vyššej fázy", sa budú neustále v budúcnosti rozširovať vo viacerých oblastiach vrátane politiky, ekonomiky a kultúry, a to na základe tradícií predchádzajúcich lídrov oboch krajín, dodala KCNA.



Putin v pozdrave napísal, že vzťahy medzi Pchjongjangom a Moskvou "majú priateľský a konštruktívny ráz" a že summit vo Vladivostoku "to jasne dokázal", citovali z textu severokórejské štátne médiá.



"Putin v odkaze vyjadril presvedčenie, že uplatňovanie dohôd dosiahnutých na rozhovoroch na summite prispeje k ďalšiemu posilňovaniu dvojstrannej spolupráce vo viacerých oblastiach a zaistí stabilitu a bezpečnosť na Kórejskom polostrove," uviedla v správe KCNA.