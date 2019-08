Kim Čong-un dohliadal na odpálenie novej zbrane

Severná Kórea odpálila v sobotu do Japonského mora dve rakety, ktoré boli podľa juhokórejskej armády zrejme strelami krátkeho doletu.

Soul 11. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dohliadal na sobotňajšiu skúšku novej zbrane, vyvinutej tak, aby vyhovovala terénu krajiny. Vyplýva to z oznámenia, ktoré v nedeľu zverejnila štátna tlačová agentúra KCNA.



Severná Kórea odpálila v sobotu do Japonského mora dve rakety, ktoré boli podľa juhokórejskej armády zrejme strelami krátkeho doletu. Soul to označil za ukážku sily zameranú proti spoločným vojenským cvičeniam Južnej Kórey a Spojených štátov.



Kim Čong-un nariadil "okamžitú skúšku" nového zbraňového systému po tom, ako o ňom dostal správu, uviedla KCNA. Líder si podľa správy prezrel bližšie nešpecifikovanú novú zbraň na mieste odpálenia, pričom po jej skúške "vyjadril veľkú spokojnosť", citovala zo správy juhokórejská agentúra Jonhap.



K najnovšej severokórejskej raketovej skúške došlo krátko po tom, ako americký prezident Donald Trump v piatok oznámil, že dostal od Kim Čong-una ďalší "veľmi nádherný" list.



Trump po sobotňajšom odpálení severokórejských striel na Twitteri uviedol, že Kim Čong-un sa mu v liste "tak trochu" ospravedlnil za nedávnu sériu raketových skúšok. Vyjadril tiež želanie obnoviť rozhovory o denuklearizácii a zastaviť testovanie rakiet, hneď ako sa skončia spoločné americko-juhokórejské manévre. Tie Pchjongjang už dlho odsudzuje ako údajnú prípravu na inváziu.