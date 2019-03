Kim Čong-un nastúpil do vlaku a ukončil návštevu Vietnamu

Vodca Severnej Kórey sa vážne a slávnostne naladený zúčastnil na kladení vencov pod zamračenou oblohou.

Hanoj 2. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un nastúpil v sobotu na vietnamsko-čínskej hranici do svojho súkromného vlaku a ukončil tak cestu, počas ktorej zažil aj stroskotanie samitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Kim strávil svoj posledný deň vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj položením veľkých červeno-žltých vencov k vojnovému pamätníku a k vchodu mauzólea, kde je natrvalo vystavené zabalzamované telo vietnamského národného hrdinu Ho Či Mina. Mauzóleum si krátko prezrel. Kimova oficiálna návšteva Vietnamu mala za cieľ posilniť jeho imidž sebavedomého svetového lídra, napísala tlačová agentúra AP.



Vodca Severnej Kórey sa vážne a slávnostne naladený zúčastnil na kladení vencov pod zamračenou oblohou, obklopený vietnamskými vojakmi v sviežich bielych uniformách a svojou vlastnou delegáciou vysokopostavených severokórejských predstaviteľov.



Kim sa priviezol z Hanoja na vietnamsko-čínsku hranicu autom, kde prestúpil do svojho olivovozeleného obrneného vlaku, ktorý ho bude viezť vyše 60 hodín cez Čínu naspäť domov do Pchjongjangu, hlavného mesta Severnej Kórey.