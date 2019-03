Kim Čong-un navštívil Ho Či Minovo mauzóleum v Hanoji

Kim v sobotu okolo 10.00 h miestneho času (04.00 h SEČ) najprv položil veľký veniec pred vchodom do mauzólea, chcel si tak uctiť zakladateľa moderného Vietnamu.

Hanoj 2. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vzdal v sobotu poctu vietnamskému vodcovi revolúcie Ho či Minovi, ktorého zabalzamované telo je trvalo vystavené, tak ako telo Kimovho otca a starého otca v Severnej Kórei.



Kimova návšteva mauzólea v Hanoji bola súčasťou druhého a posledného dňa jeho oficiálnej návštevy Vietnamu, ktorá sa začala v piatok, po odchode amerického prezidenta Donalda Trumpa zo samitu. Počas tohto týždňa sa Kim v Hanoji stretol s Trumpom už na druhom ich samite o denuklearizácii Severnej Kórey, ktorý sa však skončil predčasne a bez dohody.



Kim v sobotu okolo 10.00 h miestneho času (04.00 h SEČ) najprv položil veľký veniec pred vchodom do mauzólea, chcel si tak uctiť zakladateľa moderného Vietnamu, uviedla agentúra DPA. Čoskoro po prehliadke mauzólea odišiel Kim v kolóne áut k čínskej hranici, kde mal podľa očakávania nastúpiť do olivovozeleného obrneného vlaku a cestovať ďalej domov do Severnej Kórey (KĽDR).



Obrovské žulovo-mramorové mauzóleum Ho Či Mina, postavené s pomocou Sovietskeho zväzu, je jedným z najslávnejším miest Hanoja. Prúdy Vietnamcov čakajú v dlhých radoch, aby vzdali hold svojmu milovanému bývalého vodcovi, ktorý zomrel v roku 1969 ako 79-ročný. Bojoval proti francúzskym a japonským okupantom a neskôr proti Američanom, napísala agentúra AP.



Mauzóleum stojí na námestí Ba Dinh, kde Ho Či Min vyhlásil v roku 1945 Deklaráciu nezávislosti. Jeho telo zabalzamovali za pomoci odborníkov z Moskvy, ktorí sa postarali aj o pozostatky Vladimira Iľjiča Lenina, zakladateľa Sovietskeho zväzu.



Telá Kimovho otca Kim Čong-ila a starého otca Kim Ir-sena sú vystavené v Kumsusanskom paláci Slnka v severokórejskej metropole Pchjongjang.



Všetci traja Kimovia predstavujú vo svojej krajine kult osobnosti, majú teda postavenie podobné bohom.



Kim sa na oficiálnej štátnej návšteve Vietnamu stretol ešte v piatok s prezidentom Nguyenom Phu Trongom, a to v hanojskom prezidentskom paláci, kde sa obaja objali.



Kim Čong-unova cesta do Vietnamu je prvou návštevou severokórejského vodcu od roku 1958, keď do krajiny prišiel Kim Ir-sen. Ten navštívil Vietnam aj v roku 1964, zakaždým sa stretol s Ho či Minom, s ktorým boli priatelia.