Kim Čong-un pricestoval do Singapuru na summit s Trumpom

Singapur 10. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un pricestoval v nedeľu do Singapuru, kde sa má na budúci týždeň stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



Lietadlo spoločnosti Air China s Kim Čong-unom na palube pristálo na singapurskom letisku v nedeľu o 14.38 h miestneho času (08.38 h SELČ). Z letiska sa delegácia severokórejského vodcu presunula do hotela St. Regis, kde bude ubytovaná.



Americký prezident Donald Trump by mal do Singapuru pricestovať o niekoľko hodín neskôr priamo z kanadského Québecu, kde sa zúčastnil summitu krajín G7.



Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.



Pôjde o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.