Kim Čong-un sa pravdepodobne v Pekingu nezastaví

Pancierový vlak s Kim Čong-unom vypravili v sobotu z vietnamského mesta Dong Dang po tom, čo sa v piatok predčasne skončil Kimov summit s Trumpom.

Peking 4. marca (TASR) - Vlak so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý sa vracia zo summitu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo vietnamskom Hanoji, prešiel v pondelok mestom Pen-si na severovýchode Číny a pravdepodobne smeruje priamo do severokórejskej metropoly Pchjongjang, napísala agentúra Jonhap.



Pancierový vlak s Kim Čong-unom vypravili v sobotu z vietnamského mesta Dong Dang po tom, čo sa v piatok predčasne skončil Kimov summit s Trumpom, ktorý sa v dňoch 27. až 28. februára konal vo vietnamskej metropole Hanoj.



Napriek pôvodným špekuláciám, že sa Kim Čong-un na spiatočnej ceste stretne v Číne s prezidentom Si Ťin-pchingom, sa jeho vlak nezastavil ani v prístavnom meste Kuang-čou ani v metropole Peking.



"Vlak (s Kim Čong-unom) sa pohybuje oveľa vyššou rýchlosťou, ako keď smeroval do Vietnamu," uviedol pre Jonhap nemenovaný zdroj.



Očakáva sa, že vlak s Kimom dorazí v pondelok večer do stanice v čínskom meste Tan-tung a následne prekoná rieku Ja-lu, ktorá tvorí hranicu medzi Čínou a Severnou Kóreou.