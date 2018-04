Kim Čong-un sa stal mojím idolom, vyhlásil filipínsky prezident

Slová filipínskeho prezidenta zazneli osem mesiacov po tom, čo označil severokórejského vodcu za šialenca, ktorý môže spustiť jadrovú vojnu.

Manila 29. apríla (TASR) - Kim Čong-un sa stal mojím idolom, vyhlásil v sobotu filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Jeho slová zazneli osem mesiacov po tom, čo označil severokórejského vodcu za "šialenca", ktorý môže spustiť jadrovú vojnu.



Duterte vysvetlil, že svoj postoj zmenil po tom, čo sa Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in v piatok zišli na historickom summite v dedine Pchanmundžom ležiacej v demilitarizovanej zóne medzi oboma kórejskými štátmi, informovala agentúra DPA.



"Stal sa mojím idolom... Zdá sa, že je to vľúdny, veselý chlapík a veľmi ochotný. Dúfam, že takýmto aj zostane," uviedol Duterte na adresu severokórejského vodcu.



Filipínsky prezident zároveň vyjadril nádej, že sa jedného dňa s Kimom stretne, aby mu zablahoželal k stretnutiu s Mun Če-inom, na ktorom sa obe strany dohodli, že naplnia ciele, akými sú denuklearizácia Kórejského polostrova či oficiálne ukončenie kórejskej vojny.



"Ohromil ma. Dobre to načasoval. Je bystrý. Dúfam, že ma považuje za priateľa," dodal filipínsky prezident.



Vlani v auguste, keď Severná Kórea vykonala druhý test medzikontinentálnej balistickej strely, ktorá by mohla zasiahnuť ciele v Spojených štátoch, Duterte vyhlásil, že Kim Čong-un je "blázon, ktorý sa hrá s nebezpečnými hračkami".



"Tento sukin syn je maniak. Ak urobí chybu, potom sa Ďaleký východ stane vyprahnutou zemou," povedal vtedy filipínsky prezident.