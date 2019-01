Kim Čong-un sa teší z nového listu od Trumpa a pripravuje sa na summit

List od Trumpa doručil vodcovi KĽDR jeden z jeho najbližších spolupracovníkov, Kim Jong-čchol, bývalý šéf tajnej služby KĽDR, ktorý sa s americkým prezidentom stretol minulý týždeň v Bielom dome.

Soul 24. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril "veľkú spokojnosť" s najnovším listom, ktorý dostal od amerického prezidenta Donalda Trumpa pred ich blížiacim sa druhým summitom. Informovala o tom vo štvrtok severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA s tým, že Kim momentálne v súvislosti so summitom vykonáva "dobrú technickú prípravu".



Ide o vôbec prvé vyjadrenie KĽDR ohľadom nadchádzajúcej schôdzky Kima s Trumpom, priblížila agentúra AFP.



List od Trumpa doručil severokórejskému vodcovi jeden z jeho najbližších spolupracovníkov, Kim Jong-čchol, bývalý šéf tajnej služby KĽDR, ktorý sa s americkým prezidentom stretol minulý týždeň v Bielom dome v rámci snáh o obnovenie rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorá by ukončila desaťročia americko-severokórejského nepriateľstva.



"Vyjadroval sa (Kim Čong-un) veľmi priaznivo o prezidentovi Trumpovi za to, že prejavil neobvyklé odhodlanie a ochotu vyriešiť túto otázku, a to s veľkým záujmom o druhý summit KĽDR-USA," informovala KCNA.



Kim Čong-un podľa agentúry ďalej uviedol, že Severná Kórea "verí v pozitívne uvažovanie prezidenta Trumpa" a spoločne s USA postupuje "krok za krokom" k cieľu, na ktorom sa dohodli.



Trump ešte v sobotu oznámil, že pre druhý americko-severokórejský summit už bola vybraná destinácia, ktorú však neprezradil.



V médiách sa však už nejaký čas zaznievajú špekulácie, že druhý summit sa bude konať vo Vietname, a to pravdepodobne v metropole Hanoj alebo v prístavnom meste Danang, ktoré bolo v roku 2017 dejiskom stretnutia predstaviteľov krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Nemenovaný zdroj z prostredia vietnamskej vlády agentúre AFP povedal, že vo Vietname skutočne prebiehajú "logistické prípravy" na toto podujatie.



Trump vlani opakovane uviedol, že jeho ďalšie stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo konať začiatkom tohto roka. Obaja lídri si tiež vymenili viacero listov. Na základe dohody o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktorú spolu uzavreli vlani na historickom júnovom summite v Singapure, však k nejakému hmatateľnému pokroku nedošlo.



Rozhovory medzi USA a KĽDR uviazli na neochote Pchjongjangu zverejniť podrobný popis svojich jadrových zariadení a raketových základní, ktorý by mohli použiť inšpektori na overenie v prípade uzavretia dohody o ich likvidácii.