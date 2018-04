Kim Čong-un si želá normalizáciu vzťahov s Japonskom

Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli na historickom summite v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami.

Soul 29. apríla (TASR) - Južná Kórea v nedeľu oznámila, že severokórejský vodca Kim Čong-un si želá diskutovať o normalizácii vzťahov s Japonskom. Napísala to tlačová agentúra AP.



Úrad juhokórejského prezidenta Mun Če-ina uviedol, že Mun poinformoval japonského premiéra Šinzóa Abeho o piatkovom historickom summite so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Mun oznámil Abemu, že na tomto medzikórejskom summite tlmočil túžbu Japonska normalizovať vzťahy so Severnou Kóreou, keď sa vyriešia záležitosti "z novodobých dejín". Podľa Munovho úradu Kim odpovedal, že je ochotný s Japonskom rokovať.



Munov úrad neposkytol žiadne podrobnosti, ale podľa dostupných správ prezident na stretnutí s Kimom spomenul problém únosov japonských občanov Severnou Kóreou.



Japonsko totiž tvrdí, že Severná Kórea (KĽDR) v 70. a 80. rokoch 20. storočia uniesla najmenej 17 japonských občanov, aby naučili agentov stalinistického štátu po japonsky a aby ich vzdelali aj v japonskej kultúre, čo následne pomôže agentom robiť špionáž v Južnej Kórei. Severná Kórea priznala únosy 13 Japoncov v 70. rokoch. Piatim z nich umožnila v roku 2002 návštevu rodného Japonska, ktorú využili a zostali tam. KĽDR tvrdí, že osem ďalších unesených Japoncov zomrelo, ale ich rodiny uviedli, že vyhláseniu Severnej Kórey sa nedá veriť.



Lídri Severnej a Južnej Kórey sa v piatok stretli na historickom summite v demilitarizovanej zóne medzi oboma krajinami, konkrétne v pohraničnej dedine Pchanmundžom, kde ohlásili kroky smerujúce k oficiálnemu ukončeniu kórejskej vojny a zbaveniu Kórejského polostrova jadrových zbraní.



Americký prezident Donald Trump má tiež v pláne summit s Kim Čong-unom. Trump v sobotu vyhlásil, že so severokórejským vodcom by sa mohol stretnúť o "tri alebo štyri týždne". Informovala o tom televízia CNN.