Kim súhlasil so zaradením jadrových zbraní do rokovaní s Trumpom

Kim Čong-un i Trump pricestovali v nedeľu do Singapuru pred svojou historickou schôdzkou.

Pchjongjang/Londýn 11. júna (TASR) - Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un bude na summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure hovoriť o denuklearizácii. Potvrdili to severokórejské štátne médiá, informovala v nedeľu večer spravodajská televízia Sky News.



Severokórejská oficiálna tlačová agentúra KCNA uviedla, že obaja lídri budú na utorkovom stretnutí viesť rozhovory o "stálom a trvalom mechanizme udržiavania mieru" na Kórejskom polostrove a ďalších otázkach vzájomného záujmu.



V správe sa tiež píše, že Kima sprevádzajú jeho ministri zahraničných vecí a obrany, ako aj jeho sestra Kim Jo-džong.



Kim Čong-un i Trump pricestovali v nedeľu do Singapuru pred svojou historickou schôdzkou. Pôjde o vôbec prvé priame rozhovory úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom. Obe krajiny sú technicky stále vo vojnovom stave po tom, ako sa kórejská vojna skončila pred vyše šiestimi desaťročiami len prímerím.



Len pred niekoľkými mesiacmi si pritom Kim a Trump ešte vymieňali urážky a vyhrážky v súvislosti s jadrovým zbrojným a raketovým programom Pchjongjangu.



Trump na otázku novinára, aký má pocit z nadchádzajúceho summitu, po prílete odpovedal: "Veľmi dobrý." Vyhlásil tiež, že bude "v priebehu minúty vedieť", či chce vodca KĽDR rokovať seriózne.