Kim Čong-un vykonal inšpekciu novopostavenej ponorky

Soul 23. júla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vykonal inšpekciu novej vojenskej ponorky, ktorú postavili pod "jeho osobitným dohľadom". Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na správy severokórejských štátnych médií.



Podľa expertov by nová ponorka veľkých rozmerov mohla slúžiť aj na odpaľovanie balistických striel.



"Operačná kapacita ponorky je dôležitou súčasťou národnej obrany našej krajiny, ktorú na východe aj západe ohraničuje more," citovala v utorok Kimove slová severokórejská tlačová agentúra KCNA.



Neuviedla pritom, kde sa inšpekcia uskutočnila, ani akými zbraňovými systémami nová ponorka disponuje.



Plavidlo má operovať pri východnom pobreží KĽDR a do prevádzky má byť uvedené už čoskoro. Jeho predstavenie môže podľa Reuters naznačovať, že Severná Kórea pokračuje vo vývoji svojho programu balistických rakiet odpaľovaných z ponoriek (SLBM).



Pchjongjang disponuje veľkou ponorkovou flotilou, ale len jednou experimentálnou ponorkou schopnou odpaľovať balistické strely. V roku 2016 Severná Kórea takýto manéver aj úspešne vykonala. Novopostavená ponorka je v porovnaní s predchádzajúcim experimentálnym plavidlom výrazne väčšia.



"Išlo o prvý prípad od vojenskej prehliadky z februára 2018, keď (Kim) vykonal inšpekciu vojenského systému určeného na nesenie a odpaľovanie jadrových zbraní," komentoval predstavenie novej ponorky Ankit Panda z Federácie amerických vedcov (FAS).