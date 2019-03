Kim Čong-un z Vietnamu odcestuje v sobotu ráno,možno sa zastaví v Číne

Kim Čong-un plánuje podľa tohto zdroja vyraziť nazad do Pchjongjangu v sobotu okolo 10.00 h ráno miestneho času z vlakovej stanice vo vietnamskom meste Dong Dang ležiacom pri hraniciach s Čínou.

Hanoj 1. marca (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa chystá v sobotu ráno odcestovať nazad do KĽDR z vietnamského hlavného mesta Hanoj, kde v uplynulých dňoch absolvoval summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pobyt vo Vietname si tak Kim oproti pôvodným plánom zrejme o trochu skráti, informovala v piatok agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaný diplomatický zdroj oboznámený so situáciou.



Kim Čong-un plánuje podľa tohto zdroja vyraziť nazad do Pchjongjangu v sobotu okolo 10.00 h ráno miestneho času z vlakovej stanice vo vietnamskom meste Dong Dang ležiacom pri hraniciach s Čínou. Vietnam pritom pôvodne tvrdil, že na cestu do KĽDR sa Kim vydá až v sobotu popoludní.



Severokórejský vodca sa má vo Vietname v piatok popoludní stretnúť s tamojším prezidentom Nguyenom Phuom Trongom a čaká ho tiež schôdzka s vietnamským premiérom Nguyenom Xuanom Phucom, približuje jeden zo zdrojov Jonhapu.



Ďalší zo zdrojov tejto juhokórejskej agentúry tvrdí, že Kim má v piatok navštíviť aj škôlku vietnamsko-severokórejského priateľstva v Hanoji. Pred svojím sobotňajším odchodom by si mal v Hanoji ešte prezrieť mauzóleum bývalého komunistického vodcu Ho Či Mina.



Jonhap dodáva, že Kim by sa na svojej spiatočnej ceste do KĽDR, kam pocestuje svojím obrneným vlakom, mohol ešte zastaviť v Číne na rozhovory s tamojším prezidentom Si Ťin-pchingom.



Summit Trump-Kim sa konal vo vietnamskej metropole Hanoj v dňoch 27. a 28. februára. Skončil sa predčasne a bez dohody, pričom verzie USA a KĽDR o tom, prečo sa tak stalo, sa rozchádzajú.



Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca Kim žiadal úplné zrušenie amerických sankcií uvalených na KĽDR. Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho však medzičasom toto Trumpovo tvrdenie poprel a uviedol, že Kim Čong-un žiadal čiastočné, nie úplné zrušenie sankcií výmenou za demontáž svojho najväčšieho jadrového zariadenia v Jongbjone za prítomnosti amerických expertov.



Obe strany však po summite zároveň opäť potvrdili svoj záväzok pokračovať vo vzájomnom dialógu, približuje Jonhap. Dodáva, že severokórejský vodca sa od konca summitu s Trumpom zdržiava v Hanoji v luxusnom hoteli a k schôdzke sa dosiaľ na verejnosti nevyjadril.