Kim Čong-un zrejme pricestuje na summit s Trumpom do Hanoja po súši

Delegáciu Severnej Kórey totiž videli na hlavných zastávkach na populárnej železničnej trati vedúcej z Číny.

Hanoj 19. februára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un možno pricestuje na summit s prezidentom USA Donaldom Trumpom vo vietnamskom Hanoji po súši. Informovali o tom regionálne médiá, na ktoré sa v utorok odvolala tlačová agentúra AFP. Delegáciu Severnej Kórey totiž videli na hlavných zastávkach na populárnej železničnej trati vedúcej z Číny.



Washington a Pchjongjang vyslali pred summitom v Hanoji, naplánovaným na 27.-28. februára, niekoľko skupín predstaviteľov, hoci tí taja svoj pohyb a stretnutia.



Vietnamský zdroj, dobre oboznámený s plánovaním stretnutí na vysokej diplomatickej úrovni, pre agentúru AFP povedal, že niekoľko severokórejských predstaviteľov navštívilo v pondelok čínsko-vietnamskú pohraničnú oblasť.



"Tím zo Severnej Kórey bol v pondelok vo (vietnamskom) meste Lang Son. Pricestoval tam autom z Hanoja," povedal nemenovaný zdroj.



Japonská televízia Asahi TV odvysielala správu, že severokórejský tím navštívil železničnú stanicu v nemenovanom meste neďaleko čínskej hranice a takisto preveroval stav ciest v tejto oblasti.



V spomínanom vietnamskom meste Lang Son nie je letisko, čo vyvolalo špekulácie, že Kim zrejme podnikne dlhú cestu z Číny do Vietnamu po súši - vlakom alebo vozidlom.



Budúcotýždňové stretnutie bude nasledovať po historickom summite Trumpa a Kima vlani v júni v Singapure. Išlo o prvé stretnutie lídrov USA a Severnej Kórey (KĽDR), ktoré sú v podstate stále vo vojne.



Kim pricestoval na posledný summit do Singapuru lietadlom požičaným od Pekingu, a keď cestuje do Pekingu, obvykle sa presúva v obrnenom vlaku.



Takmer 4000 kilometrov dlhá cesta z Pchjongjangu do Hanoja, cez Peking a Lang Son, môže trvať osobným vlakom okolo 60 hodín.



Podľa zdroja, ktorý citovala webová stránka NK News so sídlom v juhokórejskom Soule, by cesta vlakom mohla spôsobiť "na trati priveľa problémov", keďže Kimov pomalý vlak by mohol narušiť sieť čínskych vysokorýchlostných liniek.



Ďalšou možnosťou, ako by mohol Kim cestovať, je priviezť sa vlakom do Pekingu - čo už urobil niekoľkokrát - a potom do Hanoja odletieť.



Pôjde o prvú Kimovu návštevu Vietnamu.



Hlavné mesto komunistického Vietnamu sa už pripravuje na príchod oboch lídrov. Táto udalosť podľa očakávania priláka tisíce novinárov a delegátov.



V utorok už bolo vidieť zamestnancov, ako vešajú severokórejské a americké vlajky pred vládnym penziónom pre hostí a hotelom Metropole v centre mesta.



Pozorovatelia tvrdia, že na druhom summite treba dosiahnuť hmatateľný pokrok, keďže prvé stretnutie prinieslo neurčito zoštylizované sľuby o jadrovom odzbrojení v Severnej Kórei a iba málo konkrétnych krokov.