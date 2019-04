Kim je naklonený myšlienke ďalšieho summitu s Trumpom

Severokórejský vodca tiež ubezpečil, že jeho vzťahy so šéfom Bieleho domu sú naďalej vynikajúce.

Soul/Pchjongjang 13. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un vyjadril ochotu uskutočniť ďalšie, v poradí už tretie stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Najvyšší predstaviteľ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) zároveň vyhlásil, že Pchjongjang sa nebude upínať na takéto summity, aby dosiahol uvoľnenie sankcií, a "trpezlivo" počká do konca roka, či Spojené štáty v tejto súvislosti prijmú "odvážne rozhodnutie", informovala v sobotu tlačová agentúra Jonhap s odvolaním sa na správy severokórejských štátnych médií. Počas piatkového vystúpenia na pôde severokórejského parlamentu Kim vyzval Washington na "spravodlivú" a "obojstranne prijateľnú" dohodu.



Severokórejský vodca tiež ubezpečil, že jeho vzťahy so šéfom Bieleho domu sú naďalej vynikajúce.



"Ak Spojené štáty navrhnú usporiadať tretí summit KĽDR-USA so správnym prístupom, sme ochotní ísť do toho ešte raz... Nebudem vôbec váhať s podpísaním dohody, ale musí byť napísaná spôsobom, ktorý bude napĺňať záujmy KĽDR i USA, bude spravodlivá a obojstranne prijateľná, čo bude celé závisieť od toho, aký prístup zvolia Spojené štáty," citoval Jonhap slová Kima.



Severokórejský vodca sa tak vyjadril deň po tom, ako Trump takisto vyhlásil, že je prístupný myšlienke tretieho severokórejsko-amerického summitu.



Kim vo svojom prejave v parlamente pripísal neúspech februárového stretnutia s Trumpom "jednostrannému" presadzovaniu požiadaviek Spojených štátov, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na severokórejskú oficiálnu tlačovú službu. Washington zase označil za príčinu stroskotania februárového summitu prehnané požiadavky Severnej Kórey, pokiaľ ide o uvoľnenie sankcií voči tejto krajine výmenou za opatrenia na odzbrojenie.



"Samozrejme, považujeme za dôležité riešiť problémy prostredníctvom dialógu a vyjednávania. Ale americký štýl dialógu, keď jednostranne pretláčajú svoje požiadavky, nám nevyhovuje a nemáme oň záujem," upozornil Kim.



Trump sa vo štvrtok stretol v Bielom dome s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom, pričom spolu hovorili aj o možnosti usporiadať tretí severokórejsko-americký summit. Prezident Spojených štátov pritom vyjadril nádej, že rozhovory o jadrovom odzbrojení KĽDR časom prinesú výsledky.



Prvý summit Trump-Kim sa konal vlani júni v Singapure. Podarilo sa na ňom dohodnúť všeobecne formulovaný prísľub denuklearizácie Kórejského polostrova, celý proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento ambiciózny cieľ reálne dosiahnuť.



Druhý summit Trump-Kim, ktorý sa konal 27. a 28. februára vo vietnamskej metropole Hanoj, sa skončil predčasne. Americký prezident podľa vlastných slov rokovania opustil vo chvíli, keď severokórejský vodca žiadal úplné zrušenie amerických sankcií voči KĽDR.