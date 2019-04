Kim sa možno na budúci týždeň stretne s Putinom

Schôdzka má prebehnúť v ruskom ďalekovýchodnom meste Vladivostok.

Soul 18. apríla (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa na budúci týždeň pravdepodobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Schôdzka má prebehnúť v ruskom ďalekovýchodnom meste Vladivostok. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Jonhap s odvolaním sa na nemenovaný zdroj.



Vodca KĽDR bude pravdepodobne do Vladivostoku cestovať svojím špeciálnym vlakom cez Čínu rovnako, ako keď sa vo februári tohto roku vo vietnamskej metropole Hanoj stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



O pripravovanej návšteve Kim Čong-una v Rusku svedčí aj skutočnosť, že japonská televízia Fuji News Network (FNN) odvysielala zábery, na ktorých je údajne vidieť šéfa Kimovho protokolu Kim Čang-suna pri obhliadke železničnej stanice vo Vladivostoku.



Putin ruský Ďaleký východ navštívi na budúci týždeň cestou na medzinárodné fórum fóra o čínskej iniciatíve tzv. Novej hodvábnej cesty, ktoré sa bude konať 26. apríla v čínskej metropole Peking. O Putinovej plánovanej návšteve Vladivostoku svedčia sprísnené bezpečnostné opatrenia, ktoré miestne úrady v meste zaviedli.



Ak by sa summit Putin-Kim uskutočnil, išlo by o vôbec prvé vzájomné stretnutie oboch lídrov.