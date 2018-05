Americký minister zahraničných vecí Pompeo priletel do Pchjongjangu

Cieľom návštevy je dohodnúť detaily historického stretnutia amerického prezidenta Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré by sa malo uskutočniť koncom mája alebo v prvej polovici júna.

Pchjongjang 9. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v stredu na návštevu severokórejskej metropoly Pchjongjang. Informovala o tom agentúra AP.



Cieľom Pompeovej návštevy je dohodnúť detaily nadchádzajúceho historického stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktoré by sa malo uskutočniť koncom mája alebo v prvej polovici júna.



Podľa nemenovaných amerických predstaviteľov bude tiež Pompeo počas svojej návštevy Pchjongjangu naliehať na severokórejských predstaviteľov, aby tamojšie úrady prepustili troch amerických občanov zadržiavaných v KĽDR.



Pompeova návšteva prišla len niekoľko dní po tom, čo Severná Kórea vyjadrila Washingtonu svoju nevôľu nad niektorými vyjadreniami, podľa ktorých je Kimova ochota stretnúť sa s Trumpom len dôsledkom mohutného amerického nátlaku.



Pompeo, ktorý KĽDR prvýkrát navštívil začiatkom apríla, keď stál na čele americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), je len druhým úradujúcim ministrom zahraničných vecí USA, ktorý do tejto krajiny zavítal. Prvou bola v roku 2000 Madeleine Albrightová, ktorá sa stretla aj s vtedajším lídrom Kim Čong-ilom.